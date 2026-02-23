INDUSTRIA
Talgok inbertsio "handiak" egingo ditu 2027ra bitarte, eta 200 lanpostu sortuko ditu Arabako lantegian

Hala iragarri du Jose Antonio Jainaga konpainiaren presidenteak astelehen honetan. Asmoa da Ribabellosako lantegia indartzea, eta horretarako kontratazioak egingo dituela iragarri du. Erronka berrien artean, berriz, abiadura handiko trenean jarri du azpimarra. 

(Foto de ARCHIVO) Factoría de Talgo Las Matas, a 27 de agosto de 2024, en Las Rozas, Madrid (España). La Junta de Inversiones Extranjeras del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa ha denegado la Oferta Pública de Adquisición (OPA) presentada por el grupo húngaro Magyar Vagon para hacerse con el 100% de Talgo, aludiendo a razones de seguridad nacional, según fuentes del Gobierno. Alejandro Martínez Vélez / Europa Press 27 AGOSTO 2024;MADRID;GOBIERNO;OPA;MAGYAR;TALGO 27/8/2024
Talgoren fabrika bateko EFEren artxiboko irudi bat
Jose Antonio Jainaga Talgoren presidenteak iragarri du 2027ra bitartean inbertsio industrial "handiak" egingo direla konpainian, eta 200 lanpostu sortuko dituela aurten Talgok Ribabellosan (Araba) duen lantegian.

Presidenteak iragarpen hori eta gaurkotasuneko hainbat gai aztertu ditu Vital Fundazioak Gasteizen antolatu duen Foro Capital izeneko ekitaldian. Nabarmendu du litekeena dela "Talgo azken urteetan Euskadin egin den lankidetza publiko-pribatuaren adibiderik onena izatea". Halaber, proiektua "sustraitzearen aldeko borrokaren adibide" gisa ere nabarmendu du, egoitza nagusia Araban finkatu delako.

Jose Antonio Jainagaren esanetan, "oso lan konplexua" izan da, ia urte eta erdi iraun duena, eta hitzaldian Eusko Jaurlaritzaren eta Espainiako Gobernuaren babesa eskertu ditu.

Finantzak bideratzea eta irudia indartzea

Presidentearen arabera, Talgok bideratuko du gaur egun duen finantza egoera “delikatua”, eta "berriz ere eraikiko du” azken urteetan “zikindu den irudi publikoa". Jainagak argi du konpainia lehiakorra dela, baina hobetzeko puntuak azpimarratu ditu, tartean, eskariak garaiz entregatzea. Izan ere, gogoratu behar da Renfek entregak berandu egiteagatik konpainiari zigorra jarri ziola.

Testuinguru horretan, iragarri du 2027aren amaierara bitartean Talgok inbertsio industrial "handiak" eta "kontratazio berriak" egingo dituela, eta aurreratu du enpresak Arabako Ribabellosako herrian duen lantegian 2026an 200 langile inguru kontratatuko dituela.

Abiadura handiko trena: erronkak eta garapenak

Datozen urteetarako "erronken" artean, abiadura handiko trena aipatu du, eta egungo flotaren gabeziak estaltzeko Renfek etorkizunean egingo dituen lizitazioetan parte hartzea eta 2030eko hamarkadarako abiadura handiko tren berri bat diseinatzea aipatu ditu.

