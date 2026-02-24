Las ayudas sociales al pago del alquiler serán como máximo dos por vivienda
Las Ayudas de Emergencia Social destinadas al alquiler se concederán como máximo a dos unidades convivenciales por vivienda, según el nuevo decreto que ha aprobado este martes el Gobierno Vasco.
Una unidad de convivencia es un conjunto de personas que residen de forma habitual y permanente en un mismo domicilio, por ejemplo, una pareja de hecho y sus hijos. En 2024, un total de 55 790 personas se beneficiaron de las AES en Euskadi, lo que corresponde a 28 124 unidades convivenciales.
Según ha explicado la consejera de Bienestar, Nerea Melgosa, el cambio en la financiación del pago a los ayuntamientos asegurará que los municipios puedan empezar a conceder las AES desde principio de año. El importe económico previsto para el pago de estas ayudas para 2026 es de 41,5 millones de euros.
Los receptores de las AES deben ser mayores de 18 años y tener un mínimo de 6 meses de empadronamiento. Como máximo, recibirán las ayudas dos unidades de convivencia si no tienen relación entre sí, y una si sí tienen relación.
Por otra parte, al determinar las personas beneficiarias y establecer la unidad de convivencia, dentro de los vínculos de parentesco, matrimonial o análogo al conyugal, se reduce el grado de consanguinidad y afinidad, que se sitúa en el segundo grado (hijos, cónyuges, padres, madres, hermanos, abuelos y nietos). Según la consejera, se hace así porque resulta más ajustado a la realidad de las familias vascas.
Además, con el objetivo de agilizar los trámites y minimizar la burocracia se tomarán medidas para garantizar el derecho del ciudadano a no aportar datos y documentos que ya obren en poder de la administración.
En cuanto a los gastos a sufragar por las AES se pasará a definir cuáles de estos gastos por su naturaleza cabe imputar a un solo individuo y cuales son considerados como gastos comunes y divisibles entre varias personas a fin de aclarar su imputación y que no genere problemas de múltiple financiación o subvención.
Te puede interesar
Sindicatos destacan el seguimiento "masivo" de la huelga de los comedores escolares
La consejera de Educación del Gobierno Vasco, Begoña Pedrosa, respeta la huelga de comedores escolares y dice que se ha logrado un "mínimo acuerdo" y que se debe seguir negociando.
Telefónica pierde 4318 millones en 2025 por el ERE en España y las reestructuraciones en Latinoamérica
La compañía terminó el pasado año con las segundas mayores pérdidas de su historia, tras las registradas en 2002, que se elevaron a 5576 millones de euros.
José Antonio Jainaga defiende fusiones en el sector ferroviario y siderúrgico
En el ferroviario, ha sugerido la idea de una unión entre Talgo y CAF, y cree que esta fórmula puede servir igual para la siderurgia. La reducción de costes es la principal razón, a su juicio, por la que se deberían plantear estas fusiones.
Tubos Reunidos mejora su oferta: 1500 euros por año trabajado para quienes se acojan a bajas voluntarias
Por su parte, la delegación negociadora de los sindicatos, que une a los comités de Amurrio y Trapagaran, mantiene su postura y pide la retirada del ERE.
Jainaga (Sidenor): "Hasta hace seis meses creía en la Justicia"
El presidente de Sidenor, José Antonio Jainaga, ha asegurado que aún "no entiende" por qué se ha abierto causa con él y contra otros dos directivos de la compañía por la venta de acero a Israel y ha destacado que, hasta hace seis meses, creía en la Justicia, y que esta "perseguía a los delincuentes hasta el final", pero que la "gente honrada e inocente podía ir a dormir tranquilamente".
Talgo prevé "importantes" inversiones hasta 2027 y 200 nuevos empleos en su planta de Álava
Así lo ha anunciado el presidente de la compañía, José Antonio Jainaga, quién ha dicho que reforzará su planta de Rivabellosa con 200 contrataciones y nuevos retos en alta velocidad.
La planta de Petronor reanuda su actividad tras el fallo de suministro eléctrico
"Las antorchas pueden resultar en ocasiones bastante aparatosas, con puntuales humaredas negras, pero lejos de ser motivo de preocupación, es precisamente prueba de que están funcionando correctamente y que realizan la función para la que se han instalado", destaca la compañía.
Petronor para todas las unidades de la refinería de Muskiz por falta de suministro eléctrico
A las 17:15 horas se han activado automáticamente todas las medidas de seguridad, lo que ha ocasionado la salida de humo negro a través de las tres antorchas.
Nuevo paro en Tubos Reunidos coincidiendo con las negociaciones del ERE
Este lunes la plantilla está llamada a realizar un paro de 24 horas para hacer presión a la dirección y mejore las condiciones del ERE.