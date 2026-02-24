Euskadi
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Etxe bakoitzeko alokairua ordaintzeko bi gizarte-laguntza jaso ahal izango dira gehienez

Euskadiko udalen ordainketaren finantzazioa aldatuta, udalerriek urte hasieratik laguntzak ematen hasteko aukera izango dute.

(Foto de ARCHIVO) Un hombre mira anuncios de una agencia inmobiliaria en Oviedo, con viviendas de segunda mano a la venta. Compraventa de viviendas, alquiler. EUROPA PRESS 15/7/2025

Gizon bat, higiezinen agentzia bateko iragarkiei begira. Argazkia: Europa Press

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Etxebizitza bakoitzeko bi bizikidetza-unitatek jaso ahal izango dute, gehienez, alokairua ordaintzeko Gizarte Larrialdietarako Laguntza (GLL) bat, Eusko Jaurlaritzak astearte honetan onartu duen dekretu berriaren arabera.

Bizikidetza-unitatea bizileku bateko ohiko bizilagunen multzoa da, adibidez, izatezko bikote bat eta haien seme-alabak. 2024an, 55.790 pertsonak jaso zituzten GLLak Euskadin, hau da, 28.124 bizikidetza-unitatek.

Nerea Melgosa Ongizate sailburuak azaldu duenez, udalei ordaintzeko finantzazioa aldatzeak ziurtatuko du udalerriek urte hasieratik has daitezkeela GLLak ematen. Laguntza horiek ordaintzeko aurreikusitako zenbatekoa 41,5 milioi eurokoa da 2026rako.

GLLen hartzaileek 18 urtetik gorakoak izan behar dute, eta gutxienez 6 hilabetez erroldatuta egon behar dute. Gehienez ere, bi bizikidetza-unitatek jasoko dituzte laguntzak, elkarrekin harremanik ez badute, eta batek, harremana badute.

Bestalde, onuradunak zehaztean eta bizikidetza-unitatea ezartzean, ahaidetasuneko, ezkontzako edo ezkontzaren antzeko loturen barruan, murriztu egiten da odolkidetasun- eta ezkontza-ahaidetasuneko maila, bigarren graduan kokatzen dena (seme-alabak, ezkontideak, gurasoak, anai-arrebak, aitona-amonak eta bilobak). Sailburuaren arabera, horrela egingo dute euskal familien errealitatearekin bat datorrelako.

Gainera, izapideak arintzeko eta burokrazia minimizatzeko helburuarekin, neurriak hartuko dituzte herritarrek administrazioaren esku dauden datuak eta dokumentuak ez aurkezteko duten eskubidea bermatzeko.

GLLek ordaindu beharreko gastuei dagokienez, beren izaeragatik gizabanako bakar bati egotz dakizkiokeen gastuak zehaztuko dira, baita hainbat pertsonaren arteko gastu komun eta zatigarritzat hartzen direnak ere, nori dagozkien argitzeko eta finantzaketa edo dirulaguntza anitzeko arazorik sor ez dezaten.

Etxebizitza Euskal Autonomia Erkidegoa Eusko Jaurlaritza Ekonomia

Zure interesekoa izan daiteke

justizia
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Jainaga (Sidenor): "Duela sei hilabetera arte Justizian sinesten nuen"

Sidenorren presidente Jose Antonio Jainagak esan du oraindik ez duela ulertzen zergatik ireki duten haren aurkako eta enpresako beste bi zuzendariren kontrako auzia, Israeli altzairua saltzeagatik, eta nabarmendu du duela sei hilabetera arte Justizian sinesten zuela. Lehen Justiziak "azkeneraino jazartzen" zituen gaizkileak, baina "jende zintzoa eta errugabea lasai joan zitekeen lotara".

Gehiago ikusi
Publizitatea
X