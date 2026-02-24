Etxe bakoitzeko alokairua ordaintzeko bi gizarte-laguntza jaso ahal izango dira gehienez
Euskadiko udalen ordainketaren finantzazioa aldatuta, udalerriek urte hasieratik laguntzak ematen hasteko aukera izango dute.
Etxebizitza bakoitzeko bi bizikidetza-unitatek jaso ahal izango dute, gehienez, alokairua ordaintzeko Gizarte Larrialdietarako Laguntza (GLL) bat, Eusko Jaurlaritzak astearte honetan onartu duen dekretu berriaren arabera.
Bizikidetza-unitatea bizileku bateko ohiko bizilagunen multzoa da, adibidez, izatezko bikote bat eta haien seme-alabak. 2024an, 55.790 pertsonak jaso zituzten GLLak Euskadin, hau da, 28.124 bizikidetza-unitatek.
Nerea Melgosa Ongizate sailburuak azaldu duenez, udalei ordaintzeko finantzazioa aldatzeak ziurtatuko du udalerriek urte hasieratik has daitezkeela GLLak ematen. Laguntza horiek ordaintzeko aurreikusitako zenbatekoa 41,5 milioi eurokoa da 2026rako.
GLLen hartzaileek 18 urtetik gorakoak izan behar dute, eta gutxienez 6 hilabetez erroldatuta egon behar dute. Gehienez ere, bi bizikidetza-unitatek jasoko dituzte laguntzak, elkarrekin harremanik ez badute, eta batek, harremana badute.
Bestalde, onuradunak zehaztean eta bizikidetza-unitatea ezartzean, ahaidetasuneko, ezkontzako edo ezkontzaren antzeko loturen barruan, murriztu egiten da odolkidetasun- eta ezkontza-ahaidetasuneko maila, bigarren graduan kokatzen dena (seme-alabak, ezkontideak, gurasoak, anai-arrebak, aitona-amonak eta bilobak). Sailburuaren arabera, horrela egingo dute euskal familien errealitatearekin bat datorrelako.
Gainera, izapideak arintzeko eta burokrazia minimizatzeko helburuarekin, neurriak hartuko dituzte herritarrek administrazioaren esku dauden datuak eta dokumentuak ez aurkezteko duten eskubidea bermatzeko.
GLLek ordaindu beharreko gastuei dagokienez, beren izaeragatik gizabanako bakar bati egotz dakizkiokeen gastuak zehaztuko dira, baita hainbat pertsonaren arteko gastu komun eta zatigarritzat hartzen direnak ere, nori dagozkien argitzeko eta finantzaketa edo dirulaguntza anitzeko arazorik sor ez dezaten.
Zure interesekoa izan daiteke
Telefonicak 4.318 milioi euroko galerak izan ditu 2025ean, enplegu-erregulazioko espedientearen eta berregituraketen ondorioz
Bere historiako bigarren urterik txarrena izan du telekomunikazio konpainiak; 2002an 5.576 milioi euro zituen.
Eskola jantokietako grebak "babes zabala" izan du, sindikatuen arabera
Begoña Pedrosa Hezkuntza sailburuak adierazi du "gutxieneko akordioa" lortu dutela, baina oraindik ere negoziatzen jarraitu behar dutela.
Jose Antonio Jainagak sektore bereko enpresen arteko fusioak defendatu ditu
Trenen sektorean Talgo eta CAFek bat egitearen aldeko ideia iradoki du, eta uste du formula horrek siderurgiarako ere balio dezakeela. Kostuak murriztea da fusio horiek egiteko arrazoi nagusia, haren ustez.
Tubos Reunidosek bere eskaintza hobetu du: 1.500 euro lan egindako urte bakoitzeko, kaleratze hitzartuetarako
Amurrioko eta Trapagarango lantegietako beharginen batzordeek euren jarrerari eutsi diote, eta enplegu-erregulazio espedientea erretiratzeko eskatu dute. Halaber, esan dute ez dituztela kaleratzeen baldintzak negoziatuko.
Jainaga (Sidenor): "Duela sei hilabetera arte Justizian sinesten nuen"
Sidenorren presidente Jose Antonio Jainagak esan du oraindik ez duela ulertzen zergatik ireki duten haren aurkako eta enpresako beste bi zuzendariren kontrako auzia, Israeli altzairua saltzeagatik, eta nabarmendu du duela sei hilabetera arte Justizian sinesten zuela. Lehen Justiziak "azkeneraino jazartzen" zituen gaizkileak, baina "jende zintzoa eta errugabea lasai joan zitekeen lotara".
Talgok inbertsio "handiak" egingo ditu 2027ra bitarte, eta 200 lanpostu sortuko ditu Arabako lantegian
Hala iragarri du Jose Antonio Jainaga konpainiaren presidenteak astelehen honetan. Asmoa da Ribabellosako lantegia indartzea, eta horretarako kontratazioak egingo dituela iragarri du. Erronka berrien artean, berriz, abiadura handiko trenean jarri du azpimarra.
Petronorren instalazioak jarduerari ekin dio berriro, elektrizitate-horniduraren etenaldiaren ostean
"Tximiniek ke beltza bota dezakete batzuetan, baina ez dago kezkatzeko arrazoirik, zuzen funtzionatzen ari direla eta beraien funtzioa betetzen dutela frogatzen du horrek, hain zuzen ere", nabarmendu du konpainiak.
Petronorren Muskizko findegiko unitate guztiak geratu dituzte hornidura elektrikorik ez dagoelako
17:15ean segurtasun-neurri guztiak aktibatu dira automatikoki, eta ke beltza atera da hiru tximinietatik.
Beste greba egun bat Tubos Reunidosen, espedientea negoziatzeko batzarrarekin bat eginez
Langileek 24 orduko geldialdia egingo dute astelehenean zuzendaritzari presioa egin eta enplegu-erregulazioko espedientearen baldintzak hobetze aldera.