Desde Angulas Aguinaga a ITP Aero o Iberdrola, la foto de los fondos de inversión en las empresas vascas
¿Qué es un fondo de inversión? Estos vehículos aportan financiación y asesoramiento durante años y ya participan en varias compañías vascas.
La nueva entrega de EITB Data analiza en profundidad los fondos de inversión y su papel actual en el tejido empresarial vasco, y la foto es clara: Estos fondos de inversión están ganando peso en los últimos años en nuestras empresas y una de cada diez firmas de más de 50 empleados cuentan con con este tipo de inversores. Pero, ¿qué son los fondos de inversión y cómo funcionan?
Los fondos de inversión, y en especial los de capital privado, son vehículos que agrupan recursos de distintos inversores para destinarlos a empresas, con el objetivo de obtener rentabilidad y apoyar su desarrollo.
A diferencia de otros productos financieros, estos fondos invierten en empresas no cotizadas, entrando directamente en su capital. Su acceso es limitado y está reservado a inversores concretos, lo que los convierte en instrumentos de inversión cerrados.
Su funcionamiento se basa en una entrada temporal en la propiedad de la empresa, habitualmente durante un periodo de entre tres y diez años. Durante ese tiempo, el fondo aporta tanto financiación como asesoramiento especializado, orientado a mejorar la gestión y favorecer el crecimiento.
Este tipo de inversión presenta características específicas. Por un lado, es una apuesta a largo plazo, ya que el capital no se recupera hasta la salida del fondo. Por otro, implica riesgo, ya que no hay garantía de rentabilidad.
En la práctica, estos fondos ya están presentes en empresas relevantes del entorno cercano. Es el caso de Iberdrola, donde participan inversores como BlackRock, Vanguard o Qatar Holding; o de ITP Aero, controlada mayoritariamente por el fondo Bain Capital.
También aparecen en empresas de tamaño medio, como SALTO Systems, participada por fondos como Sofina, Alantra o Peninsula Capital, o Angulas Aguinaga, donde el fondo PAI Partners cuenta con una participación relevante.
EITB DATA
Los fondos crecen, y ya están en el 10% de las empresas vascas
Los fondos pueden tener participaciones mayoritarias, asumiendo la gestión, o minoritarias, buscando rentabilidad. En ambos casos, pasan a formar parte de la estructura de propiedad de la empresa.
Un papel clave lo desempeñan las sociedades gestoras, encargadas de identificar oportunidades, captar recursos y gestionar las inversiones. Estas entidades aportan conocimiento y profesionalización al proceso.
EITB Data subraya que los fondos de capital privado son una alternativa a la financiación bancaria, especialmente útil para impulsar nuevos proyectos, facilitar el relevo en la propiedad o reforzar el crecimiento empresarial.
En definitiva, se trata de una herramienta cada vez más presente en la economía, que conecta el ahorro con la actividad empresarial y que gana peso tanto a nivel global como en el tejido productivo vasco.
EITB DATA
Euskadi y Navarra concentran el 8% de los fondos del Estado y refuerzan su peso inversor
Te puede interesar
El exjefe de Acciona en Navarra niega haber tenido contacto con Koldo "para obra pública"
Ha explicado que su relación es de "amistad" tras haber trabajado con él en el proyecto de Geoalcali en Navarra.
Un directivo de Sidenor sabía que el acero enviado a empresas de Israel era para fabricar obuses
Esa información aparece en un documento hallado en la sede de Sidenor durante el registro de la Policía Nacional, según ha informado la Red Solidaria Contra la Ocupación de Palestina (RESCOP).
Iberdrola logra ganancias récord de 6285 millones en 2025, impulsada por inversiones de 14 460 millones
El resultado bruto de explotación (Ebitda) reportado se situó en los 16 592,4 millones de euros, con una caída del 1,5 %. Excluyendo la plusvalía por la venta de contadores inteligentes en Reino Unido y las del negocio en México en 2024, y el reconocimiento de costes pasados en Estados Unidos, el Ebitda ajustado de 2025 alcanzó los 15 684,4 millones de euros, un 3,1 % superior a 2024, gracias al buen desempeño en el negocio de redes.
Será noticia: EITB Data sobre fondos de inversión, desclasificación de documentos del 23F y resultados de Iberdrola
Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
Euskadi y Navarra concentran el 8% de los fondos del Estado y refuerzan su peso inversor
Según datos de EITB Data, el número de fondos y sociedades de inversión colectiva alcanza las 94 entidades y refuerza su papel en el sistema financiero estatal.
Los fondos crecen, y ya están en el 10% de las empresas vascas
EITB Data destaca que 209 compañías de Euskadi y Navarra cuentan con participación de capital privado, en su mayoría de origen estatal.
Las ayudas sociales al pago del alquiler serán como máximo dos por vivienda
El cambio en la financiación del pago a los ayuntamientos de Euskadi asegurará que los municipios puedan empezar a conceder las ayudas desde principio de año.
Sindicatos destacan el seguimiento "masivo" de la huelga de los comedores escolares
La consejera de Educación del Gobierno Vasco, Begoña Pedrosa, respeta la huelga de comedores escolares y dice que se ha logrado un "mínimo acuerdo" y que se debe seguir negociando.
Telefónica pierde 4318 millones en 2025 por el ERE en España y las reestructuraciones en Latinoamérica
La compañía terminó el pasado año con las segundas mayores pérdidas de su historia, tras las registradas en 2002, que se elevaron a 5576 millones de euros.