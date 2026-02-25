La nueva entrega de EITB Data analiza en profundidad los fondos de inversión y su papel actual en el tejido empresarial vasco, y la foto es clara: Estos fondos de inversión están ganando peso en los últimos años en nuestras empresas y una de cada diez firmas de más de 50 empleados cuentan con con este tipo de inversores. Pero, ¿qué son los fondos de inversión y cómo funcionan?

Los fondos de inversión, y en especial los de capital privado, son vehículos que agrupan recursos de distintos inversores para destinarlos a empresas, con el objetivo de obtener rentabilidad y apoyar su desarrollo.

A diferencia de otros productos financieros, estos fondos invierten en empresas no cotizadas, entrando directamente en su capital. Su acceso es limitado y está reservado a inversores concretos, lo que los convierte en instrumentos de inversión cerrados.

Su funcionamiento se basa en una entrada temporal en la propiedad de la empresa, habitualmente durante un periodo de entre tres y diez años. Durante ese tiempo, el fondo aporta tanto financiación como asesoramiento especializado, orientado a mejorar la gestión y favorecer el crecimiento.

Este tipo de inversión presenta características específicas. Por un lado, es una apuesta a largo plazo, ya que el capital no se recupera hasta la salida del fondo. Por otro, implica riesgo, ya que no hay garantía de rentabilidad.

En la práctica, estos fondos ya están presentes en empresas relevantes del entorno cercano. Es el caso de Iberdrola, donde participan inversores como BlackRock, Vanguard o Qatar Holding; o de ITP Aero, controlada mayoritariamente por el fondo Bain Capital.

También aparecen en empresas de tamaño medio, como SALTO Systems, participada por fondos como Sofina, Alantra o Peninsula Capital, o Angulas Aguinaga, donde el fondo PAI Partners cuenta con una participación relevante.