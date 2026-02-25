EITB DATA
Desde Angulas Aguinaga a ITP Aero o Iberdrola, la foto de los fondos de inversión en las empresas vascas

¿Qué es un fondo de inversión? Estos vehículos aportan financiación y asesoramiento durante años y ya participan en varias compañías vascas. 

Euskaraz irakurri: Zer da inbertsio-funts bat eta nola sartzen da enpresa batean?
EITB

La nueva entrega de EITB Data analiza en profundidad los fondos de inversión y su papel actual en el tejido empresarial vasco, y la foto es clara: Estos fondos de inversión están ganando peso en los últimos años en nuestras empresas y una de cada diez firmas de más de 50 empleados cuentan con con este tipo de inversores. Pero, ¿qué son los fondos de inversión y cómo funcionan? 

Los fondos de inversión, y en especial los de capital privado, son vehículos que agrupan recursos de distintos inversores para destinarlos a empresas, con el objetivo de obtener rentabilidad y apoyar su desarrollo.

A diferencia de otros productos financieros, estos fondos invierten en empresas no cotizadas, entrando directamente en su capital. Su acceso es limitado y está reservado a inversores concretos, lo que los convierte en instrumentos de inversión cerrados.

Su funcionamiento se basa en una entrada temporal en la propiedad de la empresa, habitualmente durante un periodo de entre tres y diez años. Durante ese tiempo, el fondo aporta tanto financiación como asesoramiento especializado, orientado a mejorar la gestión y favorecer el crecimiento.

Este tipo de inversión presenta características específicas. Por un lado, es una apuesta a largo plazo, ya que el capital no se recupera hasta la salida del fondo. Por otro, implica riesgo, ya que no hay garantía de rentabilidad.

En la práctica, estos fondos ya están presentes en empresas relevantes del entorno cercano. Es el caso de Iberdrola, donde participan inversores como BlackRock, Vanguard o Qatar Holding; o de ITP Aero, controlada mayoritariamente por el fondo Bain Capital.

También aparecen en empresas de tamaño medio, como SALTO Systems, participada por fondos como Sofina, Alantra o Peninsula Capital, o Angulas Aguinaga, donde el fondo PAI Partners cuenta con una participación relevante.

Los fondos pueden tener participaciones mayoritarias, asumiendo la gestión, o minoritarias, buscando rentabilidad. En ambos casos, pasan a formar parte de la estructura de propiedad de la empresa.

Un papel clave lo desempeñan las sociedades gestoras, encargadas de identificar oportunidades, captar recursos y gestionar las inversiones. Estas entidades aportan conocimiento y profesionalización al proceso.

EITB Data subraya que los fondos de capital privado son una alternativa a la financiación bancaria, especialmente útil para impulsar nuevos proyectos, facilitar el relevo en la propiedad o reforzar el crecimiento empresarial.

En definitiva, se trata de una herramienta cada vez más presente en la economía, que conecta el ahorro con la actividad empresarial y que gana peso tanto a nivel global como en el tejido productivo vasco.

