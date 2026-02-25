Angulas Aguinagatik hasi eta ITP Aero eta Iberdrolara arte, inbertsio-funtsen argazkia euskal enpresetan
Tresna horiek finantziazioa eta aholkularitza ematen dute hainbat urtez, eta Iberdrola, ITP Aero eta Angulas Aguinaga konpainietan parte hartzen dute.
Inbertsio-funtsak eta horiek euskal enpresen sarean duten presentzia izan ditu aztergai asteazken honetan argitaratu den azken EITB Data txostenak. Argazkia garbia da: Inbertsio-funtsak gero eta hedatuago daude gure enpresetan eta 50 langiletik gorako hamar enpresetik batean parte hartzen dute dagoeneko. Baina, zer dira inbertsio-funtsak, eta nola funtzionatzen dute?
Inbertsio-funtsak, eta bereziki kapital pribatukoak, inbertitzaileen baliabideak biltzen dituzten tresnak dira, enpresetara bideratzeko, errentagarritasuna lortzeko eta garatzen laguntzeko helburuarekin.
Beste finantza-produktu batzuek ez bezala, funts horiek kotizatzen ez duten enpresetan inbertitzen dute, eta zuzenean sartzen dira haien kapitalean. Sarbidea mugatua da, eta inbertitzaile zehatzentzat gordeta dago, eta horrek inbertsio-tresna itxi bihurtzen ditu.
Enpresaren jabe aldi batez izaten da, normalean hiru eta hamar urtez. Denbora horretan, funtsak finantziazioa eta aholkularitza espezializatua ematen ditu, kudeaketa hobetzeko eta hazkundea bultzatzeko.
Inbertsio mota honek ezaugarri bereziak ditu. Alde batetik, epe luzerako apustua da, kapitala ez baita berreskuratzen funtsetik atera arte. Bestetik, arriskua dakar, ez baitago errentagarritasun-bermerik.
Praktikan, funts horiek inguruko enpresa garrantzitsuetan daude jada. Iberdrolan, adibidez, BlackRock, Vanguard eta Qatar Holding inbertitzaileek parte hartzen dute; ITP Aero, bestalde, Bain Capital funtsak kontrolatzen du.
Tamaina ertaineko enpresetan ere agertzen dira, hala nola SALTO Systems, Sofina, Alantra eta Peninsula Capital funtsen partaidetzarekin, eta Angulas Aguinagan, adibidez, PAI Partners funtsak partaidetzaren zati handi bat du.
EITB DATA
Fondoak hazi egin dira, eta EAEko enpresen % 10etan daude dagoeneko
Funtsek partaidetza maioritarioak izan ditzakete, eta kudeaketa beren gain hartu, edo minoritarioak, errentagarritasuna bilatzeko. Bi kasuetan, enpresaren jabetza-egituraren parte izatera pasatzen dira.
Aukerak identifikatu, baliabideak erakarri eta inbertsioak kudeatzeaz arduratzen diren sozietate kudeatzaileek funtsezko zeregina betetzen dute. Erakunde horiek ezagutza eta profesionalizazioa ematen diote prozesuari.
EITB Datak bildutako informazioak agerian uzten du kapital pribatuko funtsak banku-finantzaketaren alternatiba direla, eta erabilgarriak direla proiektu berriak bultzatzeko, jabetzaren erreleboa errazteko edo enpresa-hazkundea indartzeko, batik bat.
Azken batean, ekonomian gero eta presentzia handiagoa duen tresna da, aurrezkia enpresa-jarduerarekin lotzen duena, eta gero eta pisu handiagoa duena bai maila globalean bai euskal produkzio-sarean.
EITB DATA
Euskadik eta Nafarroak Estatuko funtsen % 8 biltzen dituzte, eta haien inbertsio-pisua indartu dute
Zure interesekoa izan daiteke
Sidenorreko zuzendari batek bazekien Israelera esportatutako altzairua obusak egiteko zela
Polizia Nazionalak Sidenorren Basauriko egoitzan aurkitutako dokumentu batek informazio hori jasotzen du, Palestinako okupazioaren aurkako elkartasun sareak (RESCOP) elkarteak jakinarazi duenez.
Iberdrolak 6.285 milioiko irabazi errekorrak lortu ditu 2025ean, 14.460 milioiko inbertsioek bultzatuta
Jakinarazitako ustiapeneko emaitza gordina (Ebitda) 16.592,4 milioi eurokoa izan zen, aurreko urtean baino % 1,5 apalagoa. Erresuma Batuan kontagailu adimendunak saltzeagatiko gainbalioa eta 2024an Mexikon egindako negozioarenak eta Estatu Batuetan igarotako kostuen aintzatespena kenduta, 2025eko Ebitda doitua 15.684,4 milioi eurora iritsi zen, 2024an baino % 3,1 altuagoa, sareen negozioan izandako jarduera onari esker.
Albiste izango dira: EITB Dataren txostena inbertsio funtsei buruz, 1981eko estatu kolpe saiakerako dokumentuen desklasifikazioa eta Iberdrolaren emaitzak
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Euskadik eta Nafarroak Estatuko funtsen % 8 biltzen dituzte, eta haien inbertsio-pisua indartu dute
EITB Dataren datuen arabera, inbertsio kolektiboko funts eta sozietateen kopurua 94 entitatekoa da, eta Estatuko finantza-sisteman duten eginkizuna indartzen du.
Fondoak hazi egin dira, eta EAEko enpresen % 10etan daude dagoeneko
EITB Dataren arabera, Euskadi eta Nafarroako 209 konpainiak kapital pribatuko partaidetza dute; gehienak, Estatukoak.
Etxe bakoitzeko alokairua ordaintzeko bi gizarte-laguntza jaso ahal izango dira gehienez
Euskadiko udalen ordainketaren finantzazioa aldatuta, udalerriek urte hasieratik laguntzak ematen hasteko aukera izango dute.
Telefonicak 4.318 milioi euroko galerak izan ditu 2025ean, enplegu-erregulazioko espedientearen eta berregituraketen ondorioz
Bere historiako bigarren urterik txarrena izan du telekomunikazio konpainiak; 2002an 5.576 milioi euro zituen.
Eskola jantokietako grebak "babes zabala" izan du, sindikatuen arabera
Begoña Pedrosa Hezkuntza sailburuak adierazi du "gutxieneko akordioa" lortu dutela, baina oraindik ere negoziatzen jarraitu behar dutela.
Jose Antonio Jainagak sektore bereko enpresen arteko fusioak defendatu ditu
Trenen sektorean Talgo eta CAFek bat egitearen aldeko ideia iradoki du, eta uste du formula horrek siderurgiarako ere balio dezakeela. Kostuak murriztea da fusio horiek egiteko arrazoi nagusia, haren ustez.