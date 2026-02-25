EITB DATA
Angulas Aguinagatik hasi eta ITP Aero eta Iberdrolara arte, inbertsio-funtsen argazkia euskal enpresetan

Tresna horiek finantziazioa eta aholkularitza ematen dute hainbat urtez, eta Iberdrola, ITP Aero eta Angulas Aguinaga konpainietan parte hartzen dute.

Azken eguneratzea

Inbertsio-funtsak eta horiek euskal enpresen sarean duten presentzia izan ditu aztergai asteazken honetan argitaratu den azken EITB Data txostenak. Argazkia garbia da: Inbertsio-funtsak gero eta hedatuago daude gure enpresetan eta 50 langiletik gorako hamar enpresetik batean parte hartzen dute dagoeneko. Baina, zer dira inbertsio-funtsak, eta nola funtzionatzen dute? 

Inbertsio-funtsak, eta bereziki kapital pribatukoak, inbertitzaileen baliabideak biltzen dituzten tresnak dira, enpresetara bideratzeko, errentagarritasuna lortzeko eta garatzen laguntzeko helburuarekin.

Beste finantza-produktu batzuek ez bezala, funts horiek kotizatzen ez duten enpresetan inbertitzen dute, eta zuzenean sartzen dira haien kapitalean. Sarbidea mugatua da, eta inbertitzaile zehatzentzat gordeta dago, eta horrek inbertsio-tresna itxi bihurtzen ditu.

Enpresaren jabe aldi batez izaten da, normalean hiru eta hamar urtez. Denbora horretan, funtsak finantziazioa eta aholkularitza espezializatua ematen ditu, kudeaketa hobetzeko eta hazkundea bultzatzeko.

Inbertsio mota honek ezaugarri bereziak ditu. Alde batetik, epe luzerako apustua da, kapitala ez baita berreskuratzen funtsetik atera arte. Bestetik, arriskua dakar, ez baitago errentagarritasun-bermerik.

Praktikan, funts horiek inguruko enpresa garrantzitsuetan daude jada. Iberdrolan, adibidez, BlackRock, Vanguard eta Qatar Holding inbertitzaileek parte hartzen dute; ITP Aero, bestalde, Bain Capital funtsak kontrolatzen du.

Tamaina ertaineko enpresetan ere agertzen dira, hala nola SALTO Systems, Sofina, Alantra eta Peninsula Capital funtsen partaidetzarekin, eta Angulas Aguinagan, adibidez, PAI Partners funtsak partaidetzaren zati handi bat du.

Funtsek partaidetza maioritarioak izan ditzakete, eta kudeaketa beren gain hartu, edo minoritarioak, errentagarritasuna bilatzeko. Bi kasuetan, enpresaren jabetza-egituraren parte izatera pasatzen dira.

Aukerak identifikatu, baliabideak erakarri eta inbertsioak kudeatzeaz arduratzen diren sozietate kudeatzaileek funtsezko zeregina betetzen dute. Erakunde horiek ezagutza eta profesionalizazioa ematen diote prozesuari.

EITB Datak bildutako informazioak agerian uzten du kapital pribatuko funtsak banku-finantzaketaren alternatiba direla, eta erabilgarriak direla proiektu berriak bultzatzeko, jabetzaren erreleboa errazteko edo enpresa-hazkundea indartzeko, batik bat.

Azken batean, ekonomian gero eta presentzia handiagoa duen tresna da, aurrezkia enpresa-jarduerarekin lotzen duena, eta gero eta pisu handiagoa duena bai maila globalean bai euskal produkzio-sarean.

Iberdrolak 6.285 milioiko irabazi errekorrak lortu ditu 2025ean, 14.460 milioiko inbertsioek bultzatuta

Jakinarazitako ustiapeneko emaitza gordina (Ebitda) 16.592,4 milioi eurokoa izan zen, aurreko urtean baino % 1,5 apalagoa. Erresuma Batuan kontagailu adimendunak saltzeagatiko gainbalioa eta 2024an Mexikon egindako negozioarenak eta Estatu Batuetan igarotako kostuen aintzatespena kenduta, 2025eko Ebitda doitua 15.684,4 milioi eurora iritsi zen, 2024an baino % 3,1 altuagoa, sareen negozioan izandako jarduera onari esker.

