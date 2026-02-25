Hurtado ve una implantación homogénea de la tasa turística en "todo Euskadi" a partir de 2027
El consejero vasco de Turismo, Comercio y Consumo ha explicado que las Juntas Generales de las Diputaciones vascas podrían aprobar la norma antes de verano, aunque su entrada en vigor no garantiza la aplicación inmediata porque los ayuntamientos tienen la última palabra y dispondrán de seis meses para adecuarla a sus ordenanzas.
El consejero de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno Vasco Javier Hurtado ha considerado que, a partir de 2027, habrá una implantación "homogénea" de la tasa turística en "todo Euskadi".
En una conferencia de prensa celebrada este miércoles en Bilbao para presentar el anteproyecto de la nueva ley de turismo, Hurtado se ha referido al impuesto turístico que regularán las Diputaciones Forales y gestionarán los ayuntamientos.
Los anteproyectos de la norma de las Diputaciones vascas, prácticamente iguales al plantear un tributo instantáneo que gravará las pernoctas en todos los alojamientos turísticos, han sido puestos a disposición pública, antes de ser aprobados por los respectivos gobiernos forales.
Después deberán ser aprobados por las respectivas Juntas Generales, que podrían darles el visto bueno antes de verano, aunque su entrada en vigor no garantiza la aplicación inmediata porque los ayuntamientos tienen la última palabra y dispondrán de seis meses para desarrollar o adecuar sus ordenanzas fiscales a la nueva norma.
Hurtado ha defendido que "quien venga a disfrutar de Euskadi tiene que contribuir a mantener Euskadi" y ha puesto de manifiesto que gracias a la implantación del nuevo impuesto los ayuntamientos van a disponer de una recaudación "que repercutirá" en sus vecinos y visitantes.
