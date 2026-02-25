La Policía Nacional localizó en la sede de Sidenor en Basauri un documento que revelaría que la dirección de la empresa sabía que el acero que enviaba a empresas armamentísticas israelíes iba destinado a la fabricación de obuses, según ha confirmado la Red Solidaria Contra la Ocupación de Palestina (RESCOP) a EITB. Sin embargo, la empresa siderúrgica vasca ha destacado que el documento encontrado responde a una entidad financiera, que pregunta sobre clientes de sector de defensa.

En este sentido, Sidenor asegura que contesta a dicha entidad financiera, a través del correo electrónico, con un listado de clientes que responden a ese perfil, haciendo referencia al producto que fabrican. En todo caso, afirma que "eso no significa que el acero vendido a esos clientes vaya destinado a esos productos, sino que dichos productos son los principales fabricados por esas empresas".

Asimismo, Sidenor recuerda que en el caso concreto de las exportaciones a la empresa israelí IMI Systems LTD, no se dan ninguno de los dos escenarios para los que la normativa aplicable impone la obligación de solicitar autorización o comunicación.

Además, Sidenor ha recordado que el Gobierno de España no dictó el embargo de armas a Israel hasta septiembre de 2025, y que la compañía Sidenor decidió suspender definitivamente las ventas a Israel el 1 de julio de 2025.