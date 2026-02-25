SIDENOR
Sidenor insiste en que el documento hallado por la Policía no significa que el acero vendido tenga un uso militar

En una nota, la empresa dedicada a la industria siderúrgica ha destacado que el documento encontrado responde a una entidad financiera, que pregunta sobre clientes de sector de defensa.

SIDENOR INDUSTRIA EFE
Sidenor. Foto de archivo: EFE
Euskaraz irakurri: Sidenorren arabera, Poliziak aurkitutako dokumentuak ez du esan nahi saldutako altzairua obusak egiteko erabili zela
author image

EITB

Última actualización

La Policía Nacional localizó en la sede de Sidenor en Basauri un documento que revelaría que la dirección de la empresa sabía que el acero que enviaba a empresas armamentísticas israelíes iba destinado a la fabricación de obuses, según ha confirmado la Red Solidaria Contra la Ocupación de Palestina (RESCOP) a EITB. Sin embargo, la empresa siderúrgica vasca ha destacado que el documento encontrado responde a una entidad financiera, que pregunta sobre clientes de sector de defensa.

En este sentido, Sidenor asegura que contesta a dicha entidad financiera, a través del correo electrónico, con un listado de clientes que responden a ese perfil, haciendo referencia al producto que fabrican. En todo caso, afirma que "eso no significa que el acero vendido a esos clientes vaya destinado a esos productos, sino que dichos productos son los principales fabricados por esas empresas". 

Asimismo, Sidenor recuerda que en el caso concreto de las exportaciones a la empresa israelí IMI Systems LTD, no se dan ninguno de los dos escenarios para los que la normativa aplicable impone la obligación de solicitar autorización o comunicación.

Además, Sidenor ha recordado que el Gobierno de España no dictó el embargo de armas a Israel hasta septiembre de 2025, y que la compañía Sidenor decidió suspender definitivamente las ventas a Israel el 1 de julio de 2025. 

