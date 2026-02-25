INDUSTRIA
Un directivo de Sidenor sabía que el acero enviado a empresas de Israel era para fabricar obuses

Esa información aparece en un documento hallado en la sede de Sidenor durante el registro de la Policía Nacional, según ha informado la Red Solidaria Contra la Ocupación de Palestina (RESCOP). 

Registro Sidenor Basauri
Registro de la Policía Nacional en la sede de Sidenor en Basauri. Foto de archivo: EFE
Euskaraz irakurri: Sidenorreko zuzendari batek bazekien Israelera esportatutako altzairua obusak egiteko zela
author image

EITB

Última actualización

Sidenor conocía que el acero vendido a empresas armamentísticas de iba destinado a la fabricación de obuses, según ha confirmado la Red Solidaria Contra la Ocupación de Palestina (RESCOP) a EITB. 

Esa información aparece en un documento hallado durante el registro de la Policía Nacional del pasado 10 de febrero en planta de Basauri, en relación con la venta de acero a Israel

En concreto, un correo electrónico impreso encontrado en el despacho de uno de los directivos de Sidenor contiene una tabla con destinatarios del sector armamentístico, entre ellos la empresa israelí IMI Systems LTD, así como Israel Weapon Industries como otra de las empresas destinatarias".

Se trata de una cadena de comunicaciones —la más reciente fechada el 5 de marzo de 2025— que hace referencia al registro de exportaciones de Sidenor destinadas al sector armamentístico durante 2024.

En el listado aparecen además otros nueve países y más de veinte empresas del ámbito militar.

De confirmarse que dichas exportaciones se realizaron sin autorización administrativa previa ni comunicación al Gobierno español, los serían calificables como "delito de contrabando" según el abogado de RESCOP. En este sentido, la plataforma estudia posibles medidas adicionales al respecto. 

