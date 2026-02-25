Sidenorreko zuzendari batek bazekien Israelera esportatutako altzairua obusak egiteko zela
Polizia Nazionalak Sidenorren Basauriko egoitzan aurkitutako dokumentu batek informazio hori jasotzen du, Palestinako okupazioaren aurkako elkartasun sareak (RESCOP) elkarteak jakinarazi duenez.
Sidenorrek jakin bazekien Israelgo armagintza enpresei saldutako altzairua obusak egiteko erabiliko zela, RESCOP Palestinako okupazioaren aurkako elkartasun sareak EITBri baieztatu dioenez.
Informazio hori ageri da, hain zuzen ere, Polizia Nazionalak Sidenorren Basauriko egoitzan egindako miaketan aurkitutako dokumentu batean. Sidenorrek Israelera saldutako altzairuaren harira, Comunitat Palestina de Catalunya elkarteak kereila bat jarri zuen enpresaren aurka eta Auzitegi Nazionalak ikerketa abiatu zuen.
Zehazki, Sidenorreko zuzendari baten bulegoan aurkitutako dokumentu batean, Israelera 2024 eta 2025 artean egindako altzairu bidalketen zerrenda bat ageri da.
Hamar herrialdetako hogei armagintza enpresa baino gehiago ageri dira zerrendan, tartean, IMI Systems LTD eta Israel Weapon Industries enpresak.
Itxuraz, Israelera egindako esportazio horiek aurretiazko baimenik gabe eta Espainiako Gobernuari jakinarazi gabe egin ziren. Horrela balitz, kontrabando delitua litzateke RESCOPeko abokatuaren arabera. Testuinguru horretan, elkartea zer egin aztertzen ari da.
