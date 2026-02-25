SIDENOR
Sidenorren arabera, Poliziak aurkitutako dokumentuak ez du esan nahi saldutako altzairua obusak egiteko erabili zela

Siderurgia enpresak ohar bidez nabarmendu duenez, Israelgo enpresak obusak egiteak eta dokumentuan obusen erreferentzia agertzeak ez du inondik inora esan nahi Sidenorrek saldutako altzairua horretarako erabili zela. 

Sidenor. Artxiboko argazkia: EFE
EITB

Polizia Nazionalak Sidenorren Basauriko egoitzan aurkitutako dokumentu baten arabera, Sidenorrek bazekien Israelgo armagintza enpresei saldutako altzairua obusak egiteko erabiliko zela. Siderurgia enpresak ohar bidez nabarmendu duenez, ordea, Israelgo enpresak obusak egiteak eta testu batean obusen erreferentzia agertzeak ez du inondik inora esan nahi Sidenorrek saldutako altzairua horretarako erabili zela bazekienik. 

Sidenorrek 2025eko martxoan banketxe bati bidalitako armagintza sektoreko bezeroen zerrenda bat da RESCOP Palestinako okupazioaren aurkako elkartasun sareak gaur zabaldu duen dokumentua. Nolanahi ere, Jose Antonio Jainaga buru duen enpresaren arabera,  "horrek ez du esan nahi bezero horiei saldutako altzairua produktu horietara bideratuta dagoenik, baizik eta produktu horiek direla enpresa horiek egiten dituzten produktu nagusiak".

Horrez gain, Sidenorren esanetan, ez zuen legea urratu IMI Systems LTD Israelgo armagintza enpresari altzairua saltzerakoan, 2025eko irailera arte ez zelako indarrean sartu Espainiako Gobernuaren enbargoa. 

Are gehiago, Sidenorrek 2025eko uztailaren 1ean erabaki zuen Israelera egindako salmentak etetea. 

