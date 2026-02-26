"Tenemos ambición y buscamos que la capacidad de decisión se quede en nuestro territorio"

El resultado bruto de explotación (Ebitda) reportado se situó en los 16 592,4 millones de euros, con una caída del 1,5 %. Excluyendo la plusvalía por la venta de contadores inteligentes en Reino Unido y las del negocio en México en 2024, y el reconocimiento de costes pasados en Estados Unidos, el Ebitda ajustado de 2025 alcanzó los 15 684,4 millones de euros, un 3,1 % superior a 2024, gracias al buen desempeño en el negocio de redes.