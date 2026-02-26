Compraventa empresa guipuzcoana
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

"Tenemos ambición y buscamos que la capacidad de decisión se quede en nuestro territorio"

eider mendoza ahaldun nagusia euskadi irratia
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: "Anbizioa dugu eta erabakitzeko ahalmena gure lurraldean geratzea bilatzen dugu"
author image

EITB

Última actualización

Según se difundió ayer, un grupo inversor vasco podría estar interesado en adquirir la empresa Elmubas Petfood Group de Azpeitia. En declaraciones a Euskadi Irratia, la diputada general de Gipuzkoa Eider Mendoza ha asegurado que se trata de una buena noticia y que seguirán la operación de cerca.

Diputación Foral de Gipuzkoa Gipuzkoa Empresarios Economía

Te puede interesar

Imanol Pradales durante su visita a Lointek
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

El lehendakari Pradales pide equiparar el precio de la energía al de Europa para "garantizar" el futuro y empleo de la industria vasca

Imanol Pradales, acompañado por el consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, Mikel Jauregi, ha visitado este miércoles la empresa Lointek de Urduliz (Bizkaia), en el marco de su 30 aniversario.  En su intervención, Pradales ha subrayado el impacto del precio de la electricidad en la competitividad de la industria vasca, particularmente en el caso de las empresas electrointensivas "de las que dependen miles de empleos".
iberdrola-dorrea-bilbao-efe
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Iberdrola logra ganancias récord de 6285 millones en 2025, impulsada por inversiones de 14 460 millones

El resultado bruto de explotación (Ebitda) reportado se situó en los 16 592,4 millones de euros, con una caída del 1,5 %. Excluyendo la plusvalía por la venta de contadores inteligentes en Reino Unido y las del negocio en México en 2024, y el reconocimiento de costes pasados en Estados Unidos, el Ebitda ajustado de 2025 alcanzó los 15 684,4 millones de euros, un 3,1 % superior a 2024, gracias al buen desempeño en el negocio de redes.
Cargar más
Publicidad
X