DERMATOSIS NODULAR
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

El Gobierno Vasco reitera su exigencia de ampliar a Bizkaia y Álava la vacunación contra la dermatosis nodular

En una carta remitida al ministro español de Agricultura, Pesca y Alimentación, la consejera del ramo del ejecutivo vasco argumenta que se han acortado las distancias entre el último foco, detectado en Huesca el 27 de febrero, y Euskadi, lo que supone un aumento objetivo del riesgo.
vaca behia granja abeltzantza ganaderia baserria
Varias reses en una granja.
Euskaraz irakurri: Dermatosi nodularraren aurkako txertaketa Bizkaira eta Arabara zabaltzeko eskatu du berriro Jaurlaritzak
author image

EITB

Última actualización

La consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco, Amaia Barredo, ha remitido una carta al ministro español de Agricultura, Pesca y Alimentación tras confirmarse un nuevo foco de dermatosis nodular contagiosa (DNC) en Aragón. Barredo ha vuelto a exigir incluir en la vacunación las reses vizcaínas y alavesas ante la aproximación de los casos. 

En la misiva, Barredo alerta de que este último foco notificado en Fiscal (Huesca) el 27 de febrero se sitúa a aproximadamente 210 kilómetros de las capitales vascas, una distancia significativamente inferior a la que separaba el anterior foco confirmado en Cataluña, lo que evidencia una reducción progresiva de la distancia respecto a Euskadi y un aumento objetivo del riesgo. “La proximidad del foco de Huesca coloca a Euskadi en una situación de vulnerabilidad real. No podemos esperar a que el riesgo se materialice; debemos actuar con criterios de prevención, proporcionalidad y defensa del sector ganadero”, ha señalado la consejera Amaia Barredo.

Por ello, ha vuelto a demandar la inclusión de la totalidad de Álava y Bizkaia en la zona I de vacunación (solo las reses de Gipuzkoa han sido vacunadas), medida que considera  "coherente y necesaria". Además, ha pedido 80 000 dosis para proteger la cabaña bovina vasca. El Gobierno Vasco asegura, en ese sentido, que dispone del personal veterinario necesario para ejecutar la campaña en un plazo reducido y con plenas garantías

Asimismo, la consejera ha pedido al Ministerio español que traslade con carácter urgente la propuesta de reclasificación a la Comisión Europea y que informe puntualmente a las comunidades autónomas de cualquier novedad relevante, a fin de garantizar una respuesta coordinada, transparente y eficaz ante una amenaza que sigue avanzando. 

Por último, el Departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco ha querido trasladar un mensaje de tranquilidad al conjunto del sector ganadero vasco., y ha subrayado que continuará "defendiendo con firmeza sus intereses ante todas las instancias competentes y adoptando cuantas medidas sean necesarias para proteger la sanidad animal, la viabilidad económica de las explotaciones y el futuro del medio rural de Euskadi". 

Ganadería Gobierno Vasco Enfermedades Bizkaia Araba-Álava Gobierno de España Economía

Te puede interesar

(Foto de ARCHIVO) Petronor EUROPA PRESS 19/12/2020
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Parte de la plantilla de Petronor opta por no entrar a trabajar tras la incidencia

Fuentes de ELA han indicado que pese a las recomendaciones del Gobierno Vasco a la población del entorno para que tome medidas preventivas como cerrar puertas y ventanas y que los menores y las personas mayores no salgan de sus viviendas, la empresa no tenía a primera hora de la mañana "ninguna instrucción" de seguridad para la plantilla a la hora de operar en exteriores. LAB, por su parte, ha exigido a Petronor que paralice la actividad en la planta.

Tubacex Ekonomia kaleratzeak lan erregulazioa
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Tubacex reduce un 30 % sus beneficios en 2025 que se quedan en 15,9 millones

Las ventas totales bajaron también un 6,3 %, hasta los 719,3 millones. La empresa subraya, no obstante, que el ejercicio, marcado por un "entorno de debilidad general del mercado" refleja una "evolución sostenida apoyada en el modelo integrado, su diversificación geográfica y su presencia en múltiples sectores y nichos de alto valor añadido", lo que ha contribuido a "amortiguar el impacto de la incertidumbre arancelaria".

Cargar más
Publicidad
X