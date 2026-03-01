El Gobierno Vasco reitera su exigencia de ampliar a Bizkaia y Álava la vacunación contra la dermatosis nodular

La consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco, Amaia Barredo, ha remitido una carta al ministro español de Agricultura, Pesca y Alimentación tras confirmarse un nuevo foco de dermatosis nodular contagiosa (DNC) en Aragón. Barredo ha vuelto a exigir incluir en la vacunación las reses vizcaínas y alavesas ante la aproximación de los casos.

En la misiva, Barredo alerta de que este último foco notificado en Fiscal (Huesca) el 27 de febrero se sitúa a aproximadamente 210 kilómetros de las capitales vascas, una distancia significativamente inferior a la que separaba el anterior foco confirmado en Cataluña, lo que evidencia una reducción progresiva de la distancia respecto a Euskadi y un aumento objetivo del riesgo. “La proximidad del foco de Huesca coloca a Euskadi en una situación de vulnerabilidad real. No podemos esperar a que el riesgo se materialice; debemos actuar con criterios de prevención, proporcionalidad y defensa del sector ganadero”, ha señalado la consejera Amaia Barredo.

Por ello, ha vuelto a demandar la inclusión de la totalidad de Álava y Bizkaia en la zona I de vacunación (solo las reses de Gipuzkoa han sido vacunadas), medida que considera "coherente y necesaria". Además, ha pedido 80 000 dosis para proteger la cabaña bovina vasca. El Gobierno Vasco asegura, en ese sentido, que dispone del personal veterinario necesario para ejecutar la campaña en un plazo reducido y con plenas garantías

Asimismo, la consejera ha pedido al Ministerio español que traslade con carácter urgente la propuesta de reclasificación a la Comisión Europea y que informe puntualmente a las comunidades autónomas de cualquier novedad relevante, a fin de garantizar una respuesta coordinada, transparente y eficaz ante una amenaza que sigue avanzando.

Por último, el Departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco ha querido trasladar un mensaje de tranquilidad al conjunto del sector ganadero vasco., y ha subrayado que continuará "defendiendo con firmeza sus intereses ante todas las instancias competentes y adoptando cuantas medidas sean necesarias para proteger la sanidad animal, la viabilidad económica de las explotaciones y el futuro del medio rural de Euskadi".