Dermatosi nodularraren aurkako txertaketa Bizkaira eta Arabara zabaltzeko eskatu du berriro Jaurlaritzak
Espainiako Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura ministroari gutuna igorri dio Amaia Barredo sailburuak. Bertan esan dionez, azken fokuaren eta EAEren arteko distantzia txikitu egin da, eta, hortaz, gaixotasuna gure lurraldean zabaltzeko arriskuak gora egin du.
Amaia Barredo Eusko Jaurlaritzako Elikadura, Landa Garapen, Nekazaritza eta Arrantza sailburuak gutuna bidali dio Espainiako Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura Ministerioari dermatosi nodular kutsakorraren (DNC) beste foku bat baieztatu ostean. Idatzian, Barredok berriro eskatu du txertaketa Bizkaian eta Araban ere egitea, kasuak hurbiltzen ari baitira.
Sailburuak eskutitzean ohartarazi duenez, otsailaren 27an Fiscalen (Huesca) jakinarazitako azken fokua EAEko hiriburuetatik 210 kilometrora dago gutxi gorabehera, aurretik Katalunian baieztatutako fokutik nabarmen gertuago, eta horrek erakusten du Euskadira dagoen distantzia pixkanaka murrizten ari dela eta arriskua objektiboki handitzen ari dela .“Huescako fokuaren gertutasunak Euskadi benetako zaurgarritasun-egoeran jartzen du. Ezin dugu arriskua gauzatu arte itxaron; prebentzio, proportzionaltasun eta abeltzaintza-sektorearen defentsa irizpideekin jardun behar dugu”, adierazi du Barredok.
Hori dela eta, berriro eskatu du Arabako eta Bizkaiko behi guztiak I. txertaketa-eremuan sartzea, Gipuzkoakoak bakarrik txertatu baitituzte, neurria "koherentea eta beharrezkoa" delakoan. Gainera, 80.000 txerto-dosi berehala eskuragarri jartzeko eskatu du, bi lurraldeetako behi-azienda guztiak babesteko. Eusko Jaurlaritzaren esanetan, nahikoa albaitari ditu kanpaina epe laburrean eta berme osoz gauzatzeko.
Era berean, sailburuak Espainiako Gobernuari eskatu dio berriz sailkatzeko proposamena premiaz helaraz diezaiola Europako Batzordeari, eta erkidegoei edozein berritasun garrantzitsuren berri eman diezaiela, aurrera egiten jarraitzen duen mehatxu baten aurrean "erantzun koordinatu, garden eta eraginkorra" bermatzeko.
Azkenik, Sailak lasaitasun mezua helarazi nahi izan dio EAEko abeltzaintza-sektore osoari. Nabarmendu duenez, sektorearen interesak "irmotasunez defendatzen jarraituko du eskumena duten erakunde guztien aurrean, eta beharrezkoak diren neurri guztiak hartuko ditu animalien osasuna, ustiategien bideragarritasun ekonomikoa eta Euskadiko landa-ingurunearen etorkizuna babesteko".
