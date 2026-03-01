BIEMH 2026
Bienal Internacional de Máquina-Herramienta, punto de encuentro para mostrar la solidez de la industria vasca

Makina-Erremintaren Nazioarteko Azoka
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Makina-Erremintaren Nazioarteko Azoka, euskal industriaren sendotasuna erakusteko topagunea
author image

EITB

Última actualización

Las empresas participantes podrán mostrar la solidez de la industria vasca y encontrar nuevos mercados. Se presentarán cerca de 3350 productos y servicios innovadores, de 34 países; la mayoría máquinas. 

Industria Empresarios Comunidad Autonóma Vasca Economía

