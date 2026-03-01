Bienal Internacional de Máquina-Herramienta, punto de encuentro para mostrar la solidez de la industria vasca
Las empresas participantes podrán mostrar la solidez de la industria vasca y encontrar nuevos mercados. Se presentarán cerca de 3350 productos y servicios innovadores, de 34 países; la mayoría máquinas.
Te puede interesar
La Bienal Internacional de Máquina-Herramienta aterriza en el BEC con proyectos ambiciosos de digitalización, automatización y robótica
Desde este lunes y hasta el próximo 6 de marzo, durante cinco jornadas, contará con la presencia de 1503 firmas expositoras y más de 3350 productos. Además, reforzará su internacionalización, con visitantes de cerca de 70 países.
El Gobierno Vasco reitera su exigencia de ampliar a Bizkaia y Álava la vacunación contra la dermatosis nodular
En una carta remitida al ministro español de Agricultura, Pesca y Alimentación, la consejera del ramo del ejecutivo vasco argumenta que se han acortado las distancias entre el último foco, detectado en Huesca el 27 de febrero, y Euskadi, lo que supone un aumento objetivo del riesgo.
Familiares de usuarios de las residencias de Gipuzkoa denuncian las consecuencias de la huelga
Familiares de usuarios de las residencias de Gipuzkoa denuncian que el cuidado que reciben sus mayores es cada vez más precario. Las trabajadoras de las residencias y centros de día de Gipuzkoa llevan 110 jornadas de huelga, para conseguir un nuevo convenio. Piden a la Diputación de Gipuzkoa que busque una solución al problema.
Convocadas para marzo otras tres jornadas de huelga en los comedores escolares
Los paros se realizarán los días 10, 11 y 12 de marzo, dada la situación de "bloqueo".
Encierro de las trabajadoras de las residencias de Gipuzkoa en la Casa de las Mujeres de San Sebastián
Un centenar de trabajadoras de residencias de mayores de Gipuzkoa, que secundan las dos jornadas de huelga convocadas por ELA, están encerradas desde ayer en la Casa de las Mujeres de San Sebastián para recabar apoyo social y exigir la "intervención inmediata" de la Diputación en el conflicto laboral.
Parte de la plantilla de Petronor opta por no entrar a trabajar tras la incidencia
Fuentes de ELA han indicado que pese a las recomendaciones del Gobierno Vasco a la población del entorno para que tome medidas preventivas como cerrar puertas y ventanas y que los menores y las personas mayores no salgan de sus viviendas, la empresa no tenía a primera hora de la mañana "ninguna instrucción" de seguridad para la plantilla a la hora de operar en exteriores. LAB, por su parte, ha exigido a Petronor que paralice la actividad en la planta.
Tubacex reduce un 30 % sus beneficios en 2025 que se quedan en 15,9 millones
Las ventas totales bajaron también un 6,3 %, hasta los 719,3 millones. La empresa subraya, no obstante, que el ejercicio, marcado por un "entorno de debilidad general del mercado" refleja una "evolución sostenida apoyada en el modelo integrado, su diversificación geográfica y su presencia en múltiples sectores y nichos de alto valor añadido", lo que ha contribuido a "amortiguar el impacto de la incertidumbre arancelaria".
La plantilla de Tubos Reunidos se moviliza en Bilbao para acompañar al comité
La dirección ha presentado una nueva propuesta, para que los empleados acepten bajas voluntarias, mientras que el comité ha reiterado su postura para que la empresa retire el ERE. Más de 300 trabajadores han participado en la protesta.
El Puerto de Bilbao alcanzó una facturación de 77 millones durante 2025, un 0,3 % más
El presidente de la Autoridad Portuaria de Bilbao, Iván Jiménez, ha presentado este jueves el balance de actividad, cita en la que se ha calificado de saneada la situación económica, circunstancia que permitirá mantener congeladas las tasas portuarias.