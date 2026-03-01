BIEMH 2026
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Makina-Erremintaren Nazioarteko Azoka, euskal industriaren sendotasuna erakusteko topagunea

Makina-Erremintaren Nazioarteko Azoka
18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Euskal industriaren sendotasuna erakusteko eta merkatu berriak topatzeko aukera izango dute Makina-Erremintaren Nazioarteko Azokan parte hartzen duten enpresek. 34 herrialdetako 3.350 produktu eta zerbitzu berritzaile aurkeztuko dituzte, gehienak makinak. 

Industria Enpresaburuak Euskal Autonomia Erkidegoa Ekonomia

Zure interesekoa izan daiteke

Tubacex Ekonomia kaleratzeak lan erregulazioa
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Tubacexek % 30 murriztu ditu irabaziak 2025ean, 15,9 milioi euro irabazi baititu

Salmentak % 6,3 jaitsi dira, 719,3 milioiraino. Hala ere, enpresak esan du eutsi egin diola "merkatuaren ahultasun orokorraren inguruneak" asko markatu duen urtean, "eredu integratuan, dibertsifikazio geografikoan eta balio erantsi handiko hainbat sektore eta nitxotan duen presentzian oinarritutako estrategiari esker", horrek "muga-zergen ziurgabetasunaren inpaktua arintzen" lagundu baitu.

Gehiago ikusi
Publizitatea
X