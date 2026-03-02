Arranca la vigésima edición del MWC en Barcelona, con el foco en el espacio y el horizonte del 6G
El congreso Mobile World Congress, principal evento mundial sobre tecnología ligada a la conectividad, congrega más de 2900 expositores. El congreso se extenderá hasta el jueves 5 de marzo en el recinto de Gran Via de Fira de Barcelona, prevé superar los 100 000 visitantes y prevé generar un impacto económico de 585 millones de euros en el territorio, un 4,3 % más que en la edición anterior.
El Mobile World Congress (MWC) comienza este lunes su vigésima edición en Barcelona con el objetivo de volver a superar los 100 000 visitantes y con el foco puesto en la soberanía digital, las nuevas tecnologías satelitales y el horizonte del 6G.
El congreso de telefonía que congrega a más de 2900 expositores se extenderá hasta el jueves 5 de marzo en el recinto de Gran Via de Fira de Barcelona, ubicado en L'Hospitalet de Llobregat, y prevé generar un impacto económico de 585 millones de euros en el territorio, un 4,3 % más que en la edición anterior.
Este año, las grandes novedades son 'Nuevas Fronteras', una zona en el Hall 6 dedicada al espacio que contará con la participación de SpaceX y Starlink; el 'Airport of the Future', un área fuera del recinto sobre aviación, y 'CircuitX', una propuesta sobre movilidad inteligente en el Circuit de Barcelona-Catalunya.
Las nuevas oportunidades en materia de conectividad apuntan hacia el espacio y el Mobile no ha dejado escapar la ocasión de dedicar una zona del Hall 6 a las tecnologías satelitales, la tecnología cuántica y las soluciones de inteligencia artificial (IA).
Por ello, dicha zona, denominada 'Nuevas Fronteras', servirá como primera aproximación del congreso al universo, con la presencia destacada de la presidenta y directora de operaciones de SpaceX, Gwynne Shotwell, y del vicepresidente de ingeniería de su división Starlink, Michael Nicolls.
Volviendo a la Tierra, otra motivación de GSMA, la patronal de operadores que organiza el MWC, ha sido el transporte aéreo, y por ello ha colocado fuera del recinto el 'Aviation of the Future', que contará con socios como la zona Airbus y Outsight.
4YFN, Talent Arena y Hall Zero
Volverán los viejos conocidos 4 Years From Now (4YFN), dedicado a los emprendedores, inversores y empresas innovadoras del sector de las startups
Además., el Talent Arena, focalizado en el talento digital se celebrará en el recinto de Montjuïc del 2 al 4 de marzo, y contará con unos 22 000 profesionales y universitarios para identificar, desarrollar y luego atraer el talento digital, con un programa con más de 160 sesiones de contenido, 45 workshops, más de 20 actividades en la Skills Lab, más de 30 sesiones de robótica y gaming y 5 hackatones.
Uno de los temas que planea de cara a las futuras ediciones del MWC en Barcelona es la incorporación del futuro Hall Zero, que aportará otros 60 000 m2 al recinto para elevar la cifra total de superficie expositiva a los 300 000 m2.
Sin embargo, la infraestructura no estará operativa hasta mediados de 2027 y, por tanto, no se podrá utilizar hasta el MWC de 2028, un hecho que será clave para que GSMA pueda ampliar su capacidad y dar cabida a nuevos proyectos.
