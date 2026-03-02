Conflicto laboral
Pedrosa pide respetar que los alumnos lleven comida del exterior en la huelga de comedores, si lo permite el centro

La consjerera de Educación se ha referido a la huelga convocada para los días 10, 11 y 12 de marzo en demanda de una mejora de las condiciones laborales, después de la desarrollada durante otros tres días de la pasada semana, en la que, en algunos colegios, se retiró a los alumnos la comida que habían traído de casa.  Pedrosa reclama a sindicatos y empresas que "no se levanten de la mesa" y lleguen a un acuerdo porque tienen "todos los mimbres" para alcanzarlo.

Begoña Pedrosa, hoy.
Agencias | EITB

Última actualización

La consejera vasca de Educación, Begoña Pedrosa, ha asegurado, ante la nueva huelga convocada en comedores escolares, que ante "situaciones excepcionales" los alumnos pueden traer comida del exterior, "si así lo decide el centro educativo", y ha pedido que se respete. Además, ha reclamado a sindicatos y empresas que "no se levanten de la mesa y lleguen a un acuerdo" para solucionar el conflicto.

Pedrosa se ha referido, de esta manera, a la nueva huelga de comedores escolares en centros públicos convocada para los días 10, 11 y 12 de marzo en demanda de una mejora de las condiciones laborales, después de la desarrollada durante otros tres días de la pasada semana, en la que, en algunos colegios, se retiró a los alumnos la comida que habían traído de casa.

En relación a si se pueden llevar alimentos al centro escolar durante las huelgas, ha explicado que, en el caso de situaciones excepcionales, el equipo directivo del centro educativo puede dar permiso a las familias para que "traigan comida del exterior, como ha sido el caso la semana pasada".

"Y eso hay que respetarlo. Lo más importante es dar la posibilidad de que esos niños y niñas, si así lo ha querido el equipo directivo, puedan comer su bocadillo o puedan tener su comida, porque así se ha decidido en el Centro Educativo", ha remarcado.

Begoña Pedrosa ha señalado que la postura del Gobierno Vasco es "la postura que haya tomado el equipo directivo" y ha indicado que saben que, en estos casos, han dado permiso para que "puedan traer el bocadillo al aula". "Y creo que no somos nadie para vulnerar ese derecho", ha manifestado.

Por otra parte, ante las negociaciones entre los sindicatos y las empresas adjudicatarias del servicio, ha asegurado que corresponde a ambas partes "llegar a un acuerdo" y es lo que les ha pedido.

A su juicio, tienen "todos los mimbres". "Lo que pedimos es que no se levanten de la mesa, lo que queremos es que lleguen a un acuerdo y que podamos realmente dar esa certidumbre a todas las familias la semana que viene y que podamos tener comedor, que no se levanten de la mesa negociadora hasta llegar a un acuerdo", ha remarcado.

En relación a la petición de los sindicatos de que se modifique la normativa sobre los ratios de alumno por monitor, ha indicado que el Departamento siempre está dispuesto "a hablar y negociar" y ha señalado que "son cosas que están encima de la mesa y se han hablado ya".

"Los sindicatos son conocedores de este tema y lo que queremos es que realmente lleguen al acuerdo, eso es lo que pedimos", ha manifestado Pedrosa.

