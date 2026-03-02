Lan-gatazka
Jantokien greban ikasleek janaria kanpotik eramatea errespetatzeko eskatu du Pedrosak, ikastetxeak baimentzen badu

Ikastetxe publikoetako jantokietako beharginek lan-baldintzak hobetzea eskatzeko joan den astean egindako hiru greba egunen ondoren, martxoaren 10, 11 eta 12rako deitutakoan aurreko egoera ez dadin errepikatu galdegin du Hezkuntza sailburuak, izan ere, zenbait ikastetxetan etxetik eramandako janaria kendu zitzaien ikasleei. Pedrosak sindikatuei eta enpresei eskatu die "mahaitik ez altxatzeko" akordio batera iritsi arte, horretarako "oinarri ona" dutelako.

Begoña Pedrosa, gaur.
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Begoña Pedrosa Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza sailburuak esan duenez, ikasleek kanpotik janaria eraman dezakete eskolara "salbuespenezko egoeren" aurrean, "zuzendariek hala erabakitzen badute", eta hori errespetatzeko eskatu du. Gainera, gatazka konpontzeko "mahaitik ez altxatzea eta akordio batera iristea" eskatu die sindikatuei eta enpresei

Ikastetxe publikoetako jantokietako beharginek lan-baldintzak hobetzea eskatzeko joan den astean egindako hiru greba egunen ondoren, martxoaren 10, 11 eta 12rako deitutakoan aurreko egoera ez dadin errepikatu galdegin du Hezkuntza sailburuak, izan ere, zenbait ikastetxetan etxetik eramandako jana kendu zitzaien ikasleei. 

Grebek irauten duten bitartean eskolara elikagaiak eraman daitezkeen galdetuta, azaldu du salbuespenezko egoeretan, ikastetxeko zuzendaritza taldeak baimena eman diezaiekeela familiei "kanpotik janaria ekartzeko, joan den astean bezala".

"Eta hori errespetatu egin behar da. Garrantzitsuena da haur horiei, zuzendaritza taldeak hala nahi izan badu, ogitartekoa jateko edo janaria edukitzeko aukera ematea, ikastetxeak hala erabaki duelako", azpimarratu du.

Begoña Pedrosaren esanetan, Eusko Jaurlaritzaren jarrera ikastetxe bakoitzeko "zuzendaritza taldeak hartutako jarrera" da, eta adierazi du badakitela kasu horietan baimena eman dutela "ogitartekoa ikasgelara eramateko". "Eta uste dut ez garela inor eskubide hori urratzeko", adierazi du.

Bestalde, sindikatuen eta zerbitzua ematen duen enpresaren arteko negoziazioen inguruan, ziurtatu du bi aldeei dagokiela "akordio batera iristea", eta horixe eskatu die.

Bere ustez, "badaude horretarako oinarriak". "Eskatzen duguna da ez daitezela mahaitik altxa akordio bat lortu arte. Akordio batera iristea eta datorren astean familia guztiei ziurtasun hori eman ahal izatea nahi dugu, jantokia izan dezaten". 

Haur-ratioen inguruan sindikatuek eskatutako araudi-aldaketaren aurrean adierazi du Saila beti dagoela "hitz egiteko eta negoziatzeko" prest. "Mahai gainean dauden eta dagoeneko hitz egin diren gauzak" direla gaineratu du.

"Sindikatuak jakinaren gainean daude, gaia eta benetan akordiora iristea nahi dugu, hori da eskatzen duguna", adierazi du Pedrosak.

Hezkuntza Eusko Jaurlaritza Grebak Lan gatazkak Umeak Ekonomia

