Jantokien greban ikasleek janaria kanpotik eramatea errespetatzeko eskatu du Pedrosak, ikastetxeak baimentzen badu
Ikastetxe publikoetako jantokietako beharginek lan-baldintzak hobetzea eskatzeko joan den astean egindako hiru greba egunen ondoren, martxoaren 10, 11 eta 12rako deitutakoan aurreko egoera ez dadin errepikatu galdegin du Hezkuntza sailburuak, izan ere, zenbait ikastetxetan etxetik eramandako janaria kendu zitzaien ikasleei. Pedrosak sindikatuei eta enpresei eskatu die "mahaitik ez altxatzeko" akordio batera iritsi arte, horretarako "oinarri ona" dutelako.
Begoña Pedrosa Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza sailburuak esan duenez, ikasleek kanpotik janaria eraman dezakete eskolara "salbuespenezko egoeren" aurrean, "zuzendariek hala erabakitzen badute", eta hori errespetatzeko eskatu du. Gainera, gatazka konpontzeko "mahaitik ez altxatzea eta akordio batera iristea" eskatu die sindikatuei eta enpresei
Ikastetxe publikoetako jantokietako beharginek lan-baldintzak hobetzea eskatzeko joan den astean egindako hiru greba egunen ondoren, martxoaren 10, 11 eta 12rako deitutakoan aurreko egoera ez dadin errepikatu galdegin du Hezkuntza sailburuak, izan ere, zenbait ikastetxetan etxetik eramandako jana kendu zitzaien ikasleei.
Grebek irauten duten bitartean eskolara elikagaiak eraman daitezkeen galdetuta, azaldu du salbuespenezko egoeretan, ikastetxeko zuzendaritza taldeak baimena eman diezaiekeela familiei "kanpotik janaria ekartzeko, joan den astean bezala".
"Eta hori errespetatu egin behar da. Garrantzitsuena da haur horiei, zuzendaritza taldeak hala nahi izan badu, ogitartekoa jateko edo janaria edukitzeko aukera ematea, ikastetxeak hala erabaki duelako", azpimarratu du.
Begoña Pedrosaren esanetan, Eusko Jaurlaritzaren jarrera ikastetxe bakoitzeko "zuzendaritza taldeak hartutako jarrera" da, eta adierazi du badakitela kasu horietan baimena eman dutela "ogitartekoa ikasgelara eramateko". "Eta uste dut ez garela inor eskubide hori urratzeko", adierazi du.
Bestalde, sindikatuen eta zerbitzua ematen duen enpresaren arteko negoziazioen inguruan, ziurtatu du bi aldeei dagokiela "akordio batera iristea", eta horixe eskatu die.
Bere ustez, "badaude horretarako oinarriak". "Eskatzen duguna da ez daitezela mahaitik altxa akordio bat lortu arte. Akordio batera iristea eta datorren astean familia guztiei ziurtasun hori eman ahal izatea nahi dugu, jantokia izan dezaten".
Haur-ratioen inguruan sindikatuek eskatutako araudi-aldaketaren aurrean adierazi du Saila beti dagoela "hitz egiteko eta negoziatzeko" prest. "Mahai gainean dauden eta dagoeneko hitz egin diren gauzak" direla gaineratu du.
"Sindikatuak jakinaren gainean daude, gaia eta benetan akordiora iristea nahi dugu, hori da eskatzen duguna", adierazi du Pedrosak.
Zure interesekoa izan daiteke
Pradalesek eskatu du Ekialde Hurbileko egoera "baretu" dadila eskatu du, eta euskal enpresei dagokienez "beharrezkoak diren neurriak" agindu ditu
Makina-Erremintaren Nazioarteko Azokaren irekiera-ekitaldian, Barakaldoko BECen, lehendakariak aurreratu duenez, Eusko Jaurlaritza Ekialde Hurbileko gatazkak izan ditzakeen "ondorioak" aztertzen ari da dagoeneko, eta "gerra" bat hasteko "benetako arriskua" dagoela ohartarazi du.
Abian da MWCren hogeigarren ekitaldia Bartzelonan, fokua espazioan eta begirada 6G teknologian jarrita
Mobile World Congress kongresuak, konektibitateari lotutako teknologiari buruzko munduko hitzordu nagusiak, 2.900 erakusketari baino gehiago bilduko ditu. Bartzelonako Gran Via de Firako azoka-barrutian martxoaren 5era arte 100.000 bisitari baino gehiago biltzea espero da eta lurraldean 585 milioi euroko eragin ekonomikoa sortzea aurreikusten du, aurreko ekitaldian baino % 4,3 gehiago.
Makina-Erremintaren Nazioarteko Azokak digitalizazio, automatizazio eta robotika proiektu handizaleak erakutsiko ditu BECen
Martxoaren 2tik 6ra, bost egunez, 1.503 erakusketari eta 3.350 produktutik gora egongo dira bertan. Gainera, nazioarteari egingo diote azpimarra aurtengo edizioan, 70 herrialdetatik iritsitako bisitariak bilduko baititu.
Makina-Erremintaren Nazioarteko Azoka, euskal industriaren sendotasuna erakusteko topagunea
Euskal industriaren sendotasuna erakusteko eta merkatu berriak topatzeko aukera izango dute Makina-Erremintaren Nazioarteko Azokan parte hartzen duten enpresek. 34 herrialdetako 3.350 produktu eta zerbitzu berritzaile aurkeztuko dituzte, gehienak makinak.
Dermatosi nodularraren aurkako txertaketa Bizkaira eta Arabara zabaltzeko eskatu du berriro Jaurlaritzak
Espainiako Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura ministroari gutuna igorri dio Amaia Barredo sailburuak. Bertan esan dionez, azken fokuaren eta EAEren arteko distantzia txikitu egin da, eta, hortaz, gaixotasuna gure lurraldean zabaltzeko arriskuak gora egin du.
Gipuzkoako zahar-etxeetako erabiltzaileen senideek grebaren ondorioak salatu dituzte
Gipuzkoako zahar-etxeetako adinekoek jasotzen duten zaintza gero eta prekarioagoa dela salatu dute adinekoen senideek. Gipuzkoako egoitza eta eguneko zentroetako langileek 110 egun daramatzate greban, hitzarmen berri baten alde.
Beste hiru greba egun deitu dituzte martxorako eskola jantokietan
Lanuzteak martxoaren 10ean, 11n eta 12an egingo dituzte, gaur egun negoziazioetan duten "blokeo" egoera dela eta.
Gipuzkoako erresidentzietako langileen itxialdia Donostiako Emakumeen Etxean
ELAk deituta, Gipuzkoako adinekoen egoitzetako ehun bat langile Donostiako Emakumeen Etxean itxialdia egiten ari dira atzotik, babes soziala lortzeko eta lan-gatazkan Gipuzkoako Foru Aldundiak "berehala esku-hartzea" eskatzeko.
Lanera ez joatea erabaki dute Petronorreko hainbat langilek bentzenoaren eraginpean ez egoteko
ELAko iturriek adierazi dutenez, nahiz eta Eusko Jaurlaritzak inguruko herritarrei prebentzio-neurriak hartzea gomendatu, enpresak ez die beharginei inolako segurtasun jarraibiderik eman. LABek, bestalde, Petronorri eskatu dio geldi dezala lantegiaren jarduna, intzidentzia konpondu bitartean.