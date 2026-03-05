Las empresas de comedores escolares ofrecen subidas salariales del 20 % en cinco años y piden desconvocar la huelga

Las empresas que gestionan el servicio de comedores escolares públicos de Euskadi han ofrecido una subida salarial del 20 % para el periodo 2024-2028 y han pedido a los sindicatos que desconvocen la huelga prevista para los días 10, 11 y 12 de marzo, al considerar que las principales demandas del colectivo ya han sido aceptadas.

Las monitoras de comedores escolares secundaron la pasada semana tres jornadas de huelga para reclamar mejoras laborales y han convocado nuevos paros al denunciar la falta de avances en la mesa de negociación.

Según han explicado las empresas en una nota, entre las reivindicaciones sindicales figuraban la aplicación de las subidas salariales correspondientes a 2024 (0,5 %) y 2025 (2,5 %), así como el abono de los atrasos derivados. Las compañías aseguran que estas demandas ya han sido aceptadas.

Además, han incluido una propuesta adicional que contempla una equiparación progresiva con el personal laboral del Departamento de Educación del Gobierno Vasco, que sería plena a partir del 1 de septiembre de 2027.

Las empresas han reiterado su voluntad de alcanzar un acuerdo “cuanto antes” y han insistido en que la propuesta global supone un incremento salarial del 20 % entre 2024 y 2028.

En relación con otras reclamaciones, como las ratios de personal, las funciones y la organización estructural del servicio, han recordado que se trata de aspectos regulados por el Gobierno Vasco. No obstante, han señalado que confían en que el Departamento de Educación mantenga la sensibilidad sobre la necesidad de contar con ratios suficientes.

Las compañías han expresado su “respeto absoluto” al derecho de huelga, pero consideran que no existen motivos para mantener una segunda convocatoria de paros de tres días, ya que las principales reivindicaciones han sido aceptadas y se han incorporado compromisos de mejora adicionales.

Asimismo, han advertido de que la huelga supone un impacto importante para miles de familias usuarias del servicio, sin que, a su juicio, pueda aportar avances adicionales sobre compromisos que ya han sido asumidos.

Por último, las empresas han reiterado su compromiso con la calidad del servicio y con las personas trabajadoras, y han confiado en que se logre dotar de estabilidad a un sector que consideran especialmente sensible, como el de los comedores escolares.