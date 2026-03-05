Eskola jantokietako enpresek % 20ko soldata igoera eskaini dute bost urtetan eta greba bertan behera uztea eskatu dute
Begiraleak martxoaren 10, 11 eta 12an geldituko dira, negoziazioan "aurrerapausorik eman ez delako", sindikatuen arabera. Enpresek ziurtatu dute dagoeneko onartu dituztela kolektiboaren aldarrikapen nagusiak.
Euskadiko eskola-jantoki publikoen zerbitzua kudeatzen duten enpresek % 20ko soldata-igoera eskaini dute 2024-2028 aldirako, eta martxoaren 10, 11 eta 12rako aurreikusitako greba bertan behera uzteko eskatu diete sindikatuei, kolektiboaren eskaera nagusiak dagoeneko onartu direla iritzita.
Eskola-jantokietako begiraleek hiru greba egun egin zituzten joan den astean, lan-hobekuntzak eskatzeko, eta lanuzte gehiago deitu dituzte, negoziazio-mahaian aurrerapenik ez dagoela salatuta.
Enpresek ohar batean azaldu dutenez, sindikatuen aldarrikapenen artean 2024ari ( % 0,5) eta 2025ari ( % 2,5) zegozkien soldata-igoerak aplikatzea zegoen, baita atzerapenak ordaintzea ere.
Gainera, proposamen gehigarri bat sartu dute, Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Saileko lan-kontratuko langileekin pixkanaka parekatzea aurreikusten duena, 2027ko irailaren 1etik aurrera erabatekoa izango litzatekeena.
Enpresek "lehenbailehen" akordio bat lortzeko borondatea berretsi dute, eta proposamen orokorrak 2024tik 2028ra bitartean soldatak % 20 igotzea dakarrela berretsi dute.
Beste erreklamazio batzuei dagokienez, hala nola langileen ratioei, funtzioei eta zerbitzuaren egitura-antolamenduari dagokienez, Eusko Jaurlaritzak araututako alderdiak direla gogorarazi dute. Hala ere, Hezkuntza Sailak ratio nahikoak izateko beharrari buruzko sentsibilitateari eustea espero dutela adierazi dute.
Konpainiek "erabateko errespetua" adierazi diote greba eskubideari, baina uste dute ez dagoela arrazoirik hiru eguneko lanuzteen bigarren deialdiari eusteko, aldarrikapen nagusiak onartu egin direlako eta hobetzeko konpromiso gehigarriak sartu direlako.
Era berean, ohartarazi dute grebak eragin handia izango duela zerbitzua erabiltzen duten milaka familientzat, eta, haien ustez, ezin izango du aurrerapen gehigarririk egin dagoeneko onartuta dauden konpromisoetan.
Azkenik, enpresek zerbitzuaren kalitatearekiko eta langileekiko konpromisoa berretsi dute, eta eskola-jantokien sektoreari egonkortasuna ematea espero dute, estrategikoa baita beraien ustez.
