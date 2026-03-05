UGT denuncia pintadas en la puerta de su despacho del Campus de Álava de EHU
El sindicato UGT ha denunciado la aparición de una pintada con las letras ET en la puerta de su despacho del campus de Araba de Euskal Herriko Unibertsitatea (EHU), en Vitoria-Gasteiz.
En un comunicado publicado en su web, la organización sindical ha calificado la acción de "una gravedad intolerable por su carácter coactivo en un entorno académico" y han asegurado que no se trata de un hecho aislado. Según han afirmado, UGT Universidad "viene sufriendo una preocupante escalada de sabotajes y pintadas amenazantes" y ha manifestado que “mantener una posición propia, única y diferenciada en la defensa de los derechos laborales no puede ser respondido con violencia”.
El sindicato ha denunciado la falta de responsabilidad del Rectorado de la EHU, por no haber implementado medidas de seguridad o prevención, pese a que hechos de este tipo "han sido denunciados ante la Ertzaintza".
Asimismo, ha lamentado la ausencia de una condena institucional "firme", algo que "solo sirve para envalentonar a los violentos".
Finalmente, ha exigido que se asuman responsabilidades para garantizar un entorno de trabajo "seguro y de plena libertad sindical".
