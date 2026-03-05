PINTADAK
UGTk salatu du EHUren Arabako Campuseko bulegoan pintadak agertu direla

Sindikatuaren esanetan, "sabotaje saiakera berri bat"  izan da eta "jazarpen kanpaina bat" jasaten ari dira "jarrera propioa defendatzeagatik".

UGT pintada EHUko Arabako kanpusean
UGTk salatutako pintaketak. Argazkia: UGT Zerbitzu Publikoak.
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

UGT sindikatuak salatu du ET letrak dituen pintada bat agertu dela Euskal Herriko Unibertsitatearen (EHU) Arabako campuseko bere bulegoaren atean, Gasteizen. 

Erakunde sindikalak bere webgunean argitaratutako ohar batean azpimarratu du "ekintza onartezin larria" da gertatutakoa, "testuinguru akademiko batean duen izaera koertzitiboagatik".

Horrez gainera, ziurtatu du ez dela gertaera isolatu bat. Adierazi dutenez, sindikatuak "sabotaje eta pintada mehatxagarri ugari" jasan ditu azken garaian eta "lan-eskubideen defentsan jarrera bereizi eta bakarra" izatearekin lotu dute. 

Erakundeak zuzenean aipatu du EHUren erantzukizuna, "gertakariak Ertzaintzari jakinarazi zaizkion arren, Errektoregoak ez duelako segurtasun edo prebentzio neurririk ezarri".

Halaber, erakundeen "gaitzespen irmo baten falta" deitoratzen du eta jarrera horrek "biolentoak ausartzeko baino ez duela balio" azpimarratu du.

Azkenik, EHUri eskatu dio "lan-ingurune segurua eta elkartzeko askatasun osoa bermatzeko erantzukizunak" bere gain hartzea.

