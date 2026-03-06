El lehendakari dice que la coordinación de Petronor con las instituciones por la fuga de benceno no fue la "adecuada"
El lehendakari, Imanol Pradales, ha asegurado que cuando se produjo un pico de emisiones de benceno en Muskiz, la comunicación de Petronor con el servicio de emergencias y su coordinación con las instituciones "no se realizó de manera adecuada". Pradales ha respondido en el Parlamento Vasco a una pregunta de Sumar sobre lo ocurrido en Muskiz.
