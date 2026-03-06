El lehendakari dice que la coordinación de Petronor con las instituciones por la fuga de benceno no fue la "adecuada"

Según el comunicado publicado por el Ministerio el acuerdo da cauce a las reivindicaciones de los médicos como tener una interlocución directa para sus asuntos laborales y la mejora de la retribución de las guardias. La confederación de sindicátos médicos asegura que la única manera de desbloquear el conflicto es convocar de manera formal una reunión con todos los miembros del Comité de Huelga.