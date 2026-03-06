Petronor
Lehendakariak dio bentzeno ihesa izan zenean Petronorrek erakundeekin izan zuen koordinazioa ez zela "egokia" izan

Imanol Pradales lehendakariaren hitzetan, Muskizen bentzeno ihesa egon zenean Petronorrek larrialdi-zerbitzuekin izan zuen komunikazioa eta koordinazioa "ez zen behar bezala egin". Sumar taldeko Jon Hernandezek egindako galderari erantzunez egin ditu lehendakariak adierazpen horiek.

