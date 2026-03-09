MERCADO DEL PETRÓLEO
El Brent sube un 6,76 % el lunes, pero cierra a la baja y por debajo de los 100 dólares

A lo largo del día ha llegado a rozar los 120 dólares por barril y los ministros del G7 se han reunido para acordar su disposición a tomar medidas e incluso a liberar las reservas. El petróleo de Texas ha cerrado la jornada en torno a 95 dólares.
Euskaraz irakurri: Brent kupela % 6,76 igo da martxoaren 9an, baina behera egin du eta 100 dolarretik jaitsi da
Agencias | EITB

El precio del barril de Brent de petróleo para entregar en mayo ha subido este lunes un 6,76 %, en una sesión con mucho movimiento en los mercados a raíz la escalada bélica en Oriente Medio. Sin embargo, tras una reunión de los países del G7 para analizar las posibles medidas ante este incremento, ha finalizado por debajo de los 100 dólares en el mercado de futuros de Londres.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, ha llegado a alcanzar más de 118 dólares a lo largo de la sesión en el Intercontinental Exchange (ICE) londinense, con niveles no vistos desde 2022, tras la invasión de Rusia en Ucrania.

A media tarde, después de que los ministros de los países del G7 se hayan mostrado dispuestos a adoptar "todas las medidas necesarias" incluso recurrir a las reservas estratégicas, ha ido perdiendo impulso hasta registrar los 98,96 dólares en el momento de la liquidación de la sesión. Finalmente, después de finalizar la jornada de negociación, el Brent ha experimentado una brusca caída, hasta los 84,50 dólares en su punto más bajo y posteriormente estabilizado en torno a los 90 dólares.

Este último movimiento se ha dado después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, haya dicho que la guerra con Irán está "prácticamente terminada", dando un cierto respiro a los inversores.

Por su parte, el petróleo intermedio de Texas (WTI) ha caído a lo largo del lunes hasta los 85 dólares el barril, tras superar los 100 este fin de semana. Al término de la sesión, antes de las declaraciones del presidente estadounidense, los contratos de futuros del WTI para entrega en abril estaban en torno a los 94,77 dólares el barril.

El temor a una interrupción de suministro a raíz de la guerra en Oriente Medio y el cierre del estrecho de Ormuz (por donde pasa la quinta parte del tráfico marítimo de hidrocarburos) está impactando en el precio de oro negro.

El propio Trump ha llegado a decir en una entrevista con CBS que está planeando "tomar el control" del estrecho de Ormuz, horas después de que el presidente francés, Emmanuel Macron anunciase que está en marcha una misión internacional de carácter "defensivo" para abrir progresivamente el paso estratégico.

Macron: "Está en marcha una misión defensiva para abrir progresivamente estrecho de Ormuz"
Trump ve la guerra "prácticamente terminada"
Oriente Próximo Energía Economía

