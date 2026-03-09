Brent kupela % 6,76 igo da astelehenean, baina behera egin du eta 100 dolarretik jaitsi da
Egunean zehar, upeleko 120 dolarren bueltan ibili da. Ondorioz, G7ko ministroek bilera egin dute eta neurriak hartzeko eta erreserbak askatzeko prest daudela adierazi dute. Texasko petrolioak 95 dolar inguruan itxi du eguna.
Maiatzean entregatzeko Brent petrolio upelaren prezioa % 6,76 igo da astelehen honetan, Ekialde Hurbileko gatazkaren eraginez. Merkatuan gora behera handiak izan dira egunean zehar. G7ko herrialdeek bilera egin dute eta neurriak hartzeko prest daudela esan ondoren, egoera pixka bat baretu da eta Brentak 100 dolarretik behera kokatu da Londreseko etorkizuneko merkatuan.
Brent petrolioa, Europan erreferentzia dena, 118 dolar baino gehiagora iritsi da goizean Londresko Exchange (ICE) kontinente arteko saioan. 2022tik, Errusiak Ukraina inbaditu zuenetik, ikusi gabeko maila lortu du.
Arratsalde erdian, G7ko herrialdeetako ministroak "beharrezko neurri guztiak" hartzeko prest agertu dira, baita erreserba estrategikoetara jotzeko ere, eta Brentaren prezioa indarra galtzen joan da. 98,96 dolarretan gelditu da merkatuaren itxieran. Negoziazio-eguna amaitu ondoren, ordea, beste beherakada bat izan du, 84,50 dolarreraino, eta gero 90 dolarren inguruan egonkortu da.
Azken mugimendu horien arrazoia Donald Trump AEBko presidenteak egindako adierazpenak izan dira; Iranekin hasitako gerra "ia amaituta" dagoela esan du eta inbertitzaileek arnas pixka bat hartu dute.
Bestalde, Texasko tarteko petrolioak (WTI) ere behera egin du astelehenean eta upela 85 dolarreraino jaitsi da, asteburuan 100 dolarretik gora izan ostean. Saioaren amaieran, AEBko presidenteak egindako adierazpenen aurretik, apirilean entregatzeko WTIren kontratuak upeleko 94,77 dolarren bueltan zeuden.
Ekialde Ertaineko gerraren eta Ormuzeko itsasartea ixtearen ondorioz (hortik igarotzen da erregaien itsas trafikoaren bostena), hornidura etengo denaren beldurra zabaldu da eta eta urre beltzaren prezioan eragin handia izaten ari da.
Trumpek berak CBSri eskainitako elkarrizketa batean esan duenez, Ormuzeko itsasartea "kontrolpean" hartzeko asmoa du. Bestetik, Emmanuel Macron Frantziako presidenteak ere jakinarazi du Ormuz pixkanaka irekitzeko nazioarteko defentsa-misioa martxan dagoela.
Zure interesekoa izan daiteke
Hobaria onartzera eraman zuten maximoetatik 15 zentimora dago erregaia gaur egun
Ekialde Ertaineko gerran, erregaien prezioak gora egiten ari dira egunez egun. EAEn, diesela litroko 1,767 eurokoa da, eta gasolina, berriz, 1,649 eurokoa. Espainiako Gobernuak laguntzak onartu zituen erregai horiek litroko 1,91 eta 1,87 eurokoak izan zirenean, hurrenez hurren.
Luzatu egingo da Tubos Reunidosen LEEaren kontsulta aldia, enpresaren azken proposamena aztertzeko
Enpresak 301 kaleratzeei eta Amurrioko altzairutegiaren itxierari eutsi die. Hala ere, enpresa uztearen baldintzak hobetu ditu. Ondorioz, Batzordeak, bozketa bidez, kontsulta epea luzatzea erabaki du, eskaintza aztertzeko, plantillarekin kontsultatzeko eta onartzen duten edo ez erabakitzeko.
ELAk eta LABek ez dute onartu patronalak Arabako metalgintzako hitzarmenerako egindako proposamena, “atzerakoia” delakoan
Bi sindikatuek eskaintza bertan behera uzteko eskatu diote SEAri, sektoreko 25.000 langileen erosahalmena ez duelako bermatzen.
EAEko taxilariak martxoaren 26an mobilizatuko dira, Uberren Donostiako "intrusismo profesionalaren" aurka
Taxien Euskal Federazioak azpimarratu du administrazioek alokairuko auto gidaridunen jarduera "onartzen" dutela, eta indarrean dagoen araudia betetzea eskatu du.
Gas naturalaren prezioak % 30 egin du gora eta 69 euroan dago
Prezioaren igoera Ekialde Hurbileko tentsioaren gorakadaren ondorioz gertatu da, otsailaren amaieran egindako erasoaldi militarraren eta energia-hornidura etetearen beldurra nagusitu baita.
Tubos Reunidoseko langileek auto-ilara luzeak sortu dituzte Bilbon, Enekuri eta San Mameseko sarreretan
Manifestazioan zehar, langileek trafiko arazoak eragin dituzte, izan ere, Zunzunegi etorbidean eta Jesusen Bihotza plazan eserialdiak egin dituzte.
Lanuzteak Tubos Reunidosen enplegu-erregulazioko espedientearen bilera erabakigarriaren aurrean
Amurrioko plantillako langileek lanuzte gehiago hasi zituzten bart, zuzendaritzaren eta batzordearen arteko bilera erabakigarriarekin bat eginez, Lan Erregulazioko Espedientea (LEE) aztertzeko. Gaur amaituko da kontsulta-aldia, akordiorik ez badago edota luzatzen ez bada.
Lanuztea dute berriro gaur gauetik hasita Tubos Reunidosen, azken negoziazio bileraren atarian
22:00etan, 24 orduko lanuztea abiatuko dute beharginek. Asteartean ere, 24 orduko lanuztea egingo dute; eta asteazkenetik igandera, 4 orduko geldialdiak egingo dituzte txanda bakoitzean.
Azkoitiko Sidenorreko langileek manifestazioa egin dute euren lanpostuak defendatu eta enpresaren "utzikeria" salatzeko
Enpresa batzordeak deituta, ehunka pertsona kalera atera dira Sidenorrek Azkoitiko ijezketa trena itxiko duela eta 36 behargin Reinosara (Kantabria) lekualdatuko dituela salatzeko.