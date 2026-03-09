PETROLIOAREN MERKATUA
Brent kupela % 6,76 igo da astelehenean, baina behera egin du eta 100 dolarretik jaitsi da

Egunean zehar, upeleko 120 dolarren bueltan ibili da. Ondorioz, G7ko ministroek bilera egin dute eta neurriak hartzeko eta erreserbak askatzeko prest daudela adierazi dute. Texasko petrolioak 95 dolar inguruan itxi du eguna.

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Maiatzean entregatzeko Brent petrolio upelaren prezioa % 6,76 igo da astelehen honetan, Ekialde Hurbileko gatazkaren eraginez. Merkatuan gora behera handiak izan dira egunean zehar. G7ko herrialdeek bilera egin dute eta neurriak hartzeko prest daudela esan ondoren, egoera pixka bat baretu da eta Brentak 100 dolarretik behera kokatu da Londreseko etorkizuneko merkatuan.

Brent petrolioa, Europan erreferentzia dena, 118 dolar baino gehiagora iritsi da goizean Londresko Exchange (ICE) kontinente arteko saioan. 2022tik, Errusiak Ukraina inbaditu zuenetik, ikusi gabeko maila lortu du.

Arratsalde erdian, G7ko herrialdeetako ministroak "beharrezko neurri guztiak" hartzeko prest agertu dira, baita erreserba estrategikoetara jotzeko ere, eta Brentaren prezioa indarra galtzen joan da. 98,96 dolarretan gelditu da merkatuaren itxieran. Negoziazio-eguna amaitu ondoren, ordea, beste beherakada bat izan du, 84,50 dolarreraino, eta gero 90 dolarren inguruan egonkortu da.

Azken mugimendu horien arrazoia Donald Trump AEBko presidenteak egindako adierazpenak izan dira; Iranekin hasitako gerra "ia amaituta" dagoela esan du eta inbertitzaileek arnas pixka bat hartu dute.

Bestalde, Texasko tarteko petrolioak (WTI) ere behera egin du astelehenean eta upela 85 dolarreraino jaitsi da, asteburuan 100 dolarretik gora izan ostean. Saioaren amaieran, AEBko presidenteak egindako adierazpenen aurretik, apirilean entregatzeko WTIren kontratuak upeleko 94,77 dolarren bueltan zeuden.

Ekialde Ertaineko gerraren eta Ormuzeko itsasartea ixtearen ondorioz (hortik igarotzen da erregaien itsas trafikoaren bostena), hornidura etengo denaren beldurra zabaldu da eta eta urre beltzaren prezioan eragin handia izaten ari da. 

Trumpek berak CBSri eskainitako elkarrizketa batean esan duenez, Ormuzeko itsasartea "kontrolpean" hartzeko asmoa du. Bestetik, Emmanuel Macron Frantziako presidenteak ere jakinarazi du Ormuz pixkanaka irekitzeko nazioarteko defentsa-misioa martxan dagoela.

Macron: "Martxan dago Ormuzen pixkanaka itsasartea irekitzeko defentsa-misio bat"
Ekialde Hurbila Energia Ekonomia

