Talgo inicia el proceso de selección para contratar a 200 personas en Álava
Talgo ha iniciado el proceso de selección para contratar a 200 personas este mismo año en su planta principal, en Rivabellosa (Álava), han informado fuentes de la empresa vasca.
La contratación de estas 200 personas fue anunciada el mes pasado por el presidente de Talgo, José Antonio Jainaga. De hecho, Talgo ya ha contratado a 53 profesionales cualificados en los dos primeros meses del año.
El objetivo es aumentar la capacidad industrial de la planta de Rivabellosa -la principal del grupo con unos 700 operarios actualmente- para hacer frente a la cartera de pedidos, que suma ya seis mil millones de euros.
La firma ha insistido en que este refuerzo "no responde únicamente a una necesidad puntual de producción, sino a una estrategia estructural que busca fortalecer el talento industrial y garantizar un crecimiento sostenible que, a su vez, permita a la compañía desarrollar los principales proyectos que llevará a cabo en los próximos años".
La compañía no busca únicamente profesionales con experiencia en el sector, sino que estos 200 nuevos puestos están también dirigidos a trabajadores de otras regiones, profesionales industriales no relacionados con el sector ferroviario, y alumnado de Formación Profesional en prácticas.
Todos los puestos de trabajo tienen el foco puesto en perfiles industriales (mecánica, soldadura, eléctrica, ingenierías, profesionales con grado medio o superior), y perfiles especializados y técnicamente exigentes, entre otros. Un 5 % -10 de ellos- serán ingenieros o ingenieras de especialidad industrial, principalmente.
Además de contratar personal, Talgo invertirá también 100 millones de euros este año y la misma cantidad el que viene en modernizar la factoría.
