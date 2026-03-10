Industria ferroviaria
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Talgo inicia el proceso de selección para contratar a 200 personas en Álava

La empresa busca perfiles industriales de grado medio o superior e ingenierías. El objetivo es aumentar la capacidad industrial de la planta de Rivabellosa -la principal del grupo con unos 700 operarios actualmente- para hacer frente a la cartera de pedidos, que suma ya seis mil millones de euros.
Talgo-fabrica-eitb
Imagen de Talgo en Rivavellosa (Álava). Foto: Orain
Euskaraz irakurri: Talgok Araban 200 pertsona kontratatzeko hautaketa-prozesua hasi du
author image

EITB

Última actualización

Talgo ha iniciado el proceso de selección para contratar a 200 personas este mismo año en su planta principal, en Rivabellosa (Álava), han informado fuentes de la empresa vasca.

La contratación de estas 200 personas fue anunciada el mes pasado por el presidente de Talgo, José Antonio Jainaga. De hecho, Talgo ya ha contratado a 53 profesionales cualificados en los dos primeros meses del año.

El objetivo es aumentar la capacidad industrial de la planta de Rivabellosa -la principal del grupo con unos 700 operarios actualmente- para hacer frente a la cartera de pedidos, que suma ya seis mil millones de euros.

La firma ha insistido en que este refuerzo "no responde únicamente a una necesidad puntual de producción, sino a una estrategia estructural que busca fortalecer el talento industrial y garantizar un crecimiento sostenible que, a su vez, permita a la compañía desarrollar los principales proyectos que llevará a cabo en los próximos años".

La compañía no busca únicamente profesionales con experiencia en el sector, sino que estos 200 nuevos puestos están también dirigidos a trabajadores de otras regiones, profesionales industriales no relacionados con el sector ferroviario, y alumnado de Formación Profesional en prácticas.

Todos los puestos de trabajo tienen el foco puesto en perfiles industriales (mecánica, soldadura, eléctrica, ingenierías, profesionales con grado medio o superior), y perfiles especializados y técnicamente exigentes, entre otros. Un 5 % -10 de ellos- serán ingenieros  o ingenieras de especialidad industrial, principalmente.

Además de contratar personal, Talgo invertirá también 100 millones de euros este año y la misma cantidad el que viene en modernizar la factoría.

José Antonio Jainaga defiende fusiones en el sector ferroviario y siderúrgico
Talgo fabricará 20 nuevos trenes de alta velocidad para Arabia por 1332 millones
Araba-Álava Tren de Alta Velocidad Economía

Te puede interesar

Iñigo Ansola
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Iñigo Ansola: "Me alegra que una gran inversión venga a Euskal Herria"

Tras conocerse que la empresa china Hithium Energy ha abandonado su intención de venir a Euskadi y ha apostado por Navarra, el presidente del Bizkaia Buru Batzar, Iñigo Ansola, ha asegurado que no entrará en una pugna territorial. Ansola ha manifestado que se alegra por Navarra porque cree que la presencia de la empresa china en la Comunidad Foral también tendrá un impacto positivo en la CAV.

Wu-chivite-irujo-hithium
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Arranca "la historia de un éxito" con el anuncio de implantación de Hithium en Navarra

María Chivite, quien ha formalizado el anuncio avanzado ayer en Madrid junto al presidente del Gobierno de España Pedro Sánchez y los directivos de la multinacional china, y han confirmado la "prudencia" con la que se trabaja en este acuerdo, por lo que aún está por decidir la ubicación exacta de la futura planta. No obstante, la elección de Navarra encaja tanto en la apuesta de las políticas navarras en relación con la energía, y con la creación de empleo, como con el deseo de Hithium de expandirse hacia Europa.

Cargar más
Publicidad
X