ORIENTE PRÓXIMO
Álava prepara un paquete de medidas fiscales de apoyo a las empresas por la guerra de Irán

ramiro gonzalez
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Arabako Aldundia enpresei laguntzeko neurri fiskalak prestazen ari da, Irango gerraren ondorioei aurre egiteko
author image

EITB

Última actualización

La Diputación de Álava está diseñando una serie de medidas para paliar los posibles efectos de un alargamiento de la guerra en Irán. "Utilizaremos, entre otros mecanismos, nuestra capacidad fiscal para aplicar de manera urgente y extraordinaria medidas concretas que alivien las tensiones financieras de las empresas", ha dicho el diputado general de Álava, Ramiro González. 

Tubos Reunidos Trapagarango langileak
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

La crisis de Tubos Reunidos genera una crisis interna en ELA, y los afiliados de Trapagaran afirman sentirse abandonados

Los delegados de ELA de la planta del Valle de Trápaga han recibido el apoyo de casi la totalidad de la afiliación, con el 94 % de los votos a favor. El sindicato, por su parte, ha publicado una nota en la que asegura que no aceptará que en su nombre "unos trabajadores decidan que son otros los despedidos". Afirma que "es humano caer en la tentación" de la empresa, pero reitera que "sindicalmente es inaceptable". 

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Identificado un hombre tras encadenarse a la verja del Parlamento Vasco en una protesta por la huelga general del 17 de marzo

Agentes de la Ertzaintza le han conminado a desatarse y ante su negativa a hacerlo un ertzaina ha roto la cadena con una cizalla y ha procedido a su identificación. Con esta acción, en la que también han tirado pelotas con el lema de la huelga a la entrada interior del Parlamento Vasco, LAB ha querido recordar los motivos de la convocatoria y subrayar que "la pelota está en el tejado" del Gobierno Vasco para contar con un salario mínimo propio, según ha explicado el representantes de LAB Bittor González.
