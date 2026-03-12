Álava prepara un paquete de medidas fiscales de apoyo a las empresas por la guerra de Irán

Agentes de la Ertzaintza le han conminado a desatarse y ante su negativa a hacerlo un ertzaina ha roto la cadena con una cizalla y ha procedido a su identificación. Con esta acción, en la que también han tirado pelotas con el lema de la huelga a la entrada interior del Parlamento Vasco, LAB ha querido recordar los motivos de la convocatoria y subrayar que "la pelota está en el tejado" del Gobierno Vasco para contar con un salario mínimo propio, según ha explicado el representantes de LAB Bittor González.