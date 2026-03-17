HUELGA GENERAL
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La Ertzaintza detiene a tres personas durante la jornada de huelga general

Se les acusa de cometer desórdenes públicos. Además, investiga a otras cinco personas y ha identificado a un total de 165.
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Ertzaintzak hiru pertsona atxilotu ditu greba orokorraren egunean
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EITB

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La Ertzaintza ha detenido a tres hombres e investiga a otras cinco personas por su presunta implicación en desórdenes públicos y atentado, y ha identificado a un total de 165 durante la jornada de huelga general de este martes por un salario mínimo propio.

Según ha informado el Departamento Vasco de Seguridad, los incidentes se han producido en distintos puntos del territorio, en el marco de las movilizaciones convocadas con motivo de la huelga.

Decenas de miles de personas se han movilizado este martes, 17 de marzo, en todo Hegoalde secundando la huelga general convocada por los sindicatos ELA, LAB, Steilas, Etxalde e Hiru para exigir un salario mínimo de, al menos, 1500 euros.

En Bizkaia, una persona ha sido propuesta para sanción en Larrabetzu acusada de impedir la salida de trabajadores del polígono industrial Sarrikola. La Ertzaintza ha informado que ha detenido a otra persona en Bilbao, y que otra ha sido investigada por desórdenes públicos por el cruce de contenedores en la calle. Agentes de la policía autonómica ha identificado a otros tres manifestantes acusadas de golpear las canceladoras y lanzar una valla contra las instalaciones del tranvía en Abando.

Durante la manifestación por el centro de Bilbao ha sido detenido otro hombre acusado de arrojar pintura contra un vehículo policial y agredir a dos agentes. En Plentzia, han identificado a tres personas por una manifestación no comunicada.

Con respecto a Gipuzkoa, en Hernani una persona ha sido investigada por desórdenes públicos tras el corte de la carretera GI-2132. En Errenteria, agentes de la Ertzaintza han detenido a otra persona acusada de atentado a los agentes de la autoridad después de que un piquete realizara pintadas en varias fachadas y establecimientos comerciales.

Finalmente, en Álava, en Llodio, un grupo de personas ha irrumpido en un hipermercado, y la Ertzaintza ha investigado a tres de ellas por un delito de desórdenes públicos.

Piquetes causan destrozos en una tienda de la Gran Vía de Bilbao
Huelgas Comunidad Autonóma Vasca Navarra Ertzaintza Economía

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