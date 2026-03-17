Ertzaintzak hiru pertsona atxilotu ditu greba orokorraren egunean
Desordena publikoak egitea leporatzen zaie. Gainera, beste bost pertsona ikertzen ari da eta 165 identifikatu ditu.
Ertzaintzak hiru gizon atxilotu eta beste bost pertsona ikertzen ari da, ustez desordena publikoetan parte hartzea eta atentatua egiteagatik, eta 165 pertsona identifikatu ditu astearte honetan gutxieneko soldata propio baten aldeko greba orokorrean.
Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak jakinarazi duenez, istiluak lurraldeko hainbat tokitan izan dira, grebaren harira deitutako mobilizazioen baitan. Izan ere, milaka pertsona mobilizatu dira astearte honetan, martxoak 17, Hego Euskal Herri osoan, ELA, LAB, Steilas, Etxalde eta Hiru sindikatuek deitutako greba orokorrarekin bat eginez, 1.500 euroko gutxieneko soldata eskatzeko.
Bizkaian, pertsona bat zigortzeko proposatu dute Larrabetzun, langileak Sarrikola industrialdetik ateratzea eragoztea egotzita. Ertzaintzak jakinarazi du beste pertsona bat atxilotu duela Bilbon, eta beste bat desordena publikoagatik ikertu dutela, edukiontziak kalean gurutzatzeagatik. Ertzaintzako agenteek beste hiru manifestari identifikatu dituzte, Abandoko tranbiaren instalazioetara hesi bat jaurtitzeagatik.
Bilboko erdigunean egindako manifestazioan, beste gizon bat atxilotu dute, polizia-ibilgailu bati pintura botatzea eta bi agenteri eraso egitea egotzita. Plentzian, hiru pertsona identifikatu dituzte jakinarazi gabeko manifestazio batengatik.
Gipuzkoari dagokionez, Hernanin pertsona bat ikertu dute desordena publikoak egotzita, GI-2132 errepideko zirkulazioa eten ostean. Errenterian, Ertzaintzako agenteek beste pertsona bat atxilotu dute agenteen aurkako atentatua egotzita, pikete batek hainbat fatxada eta merkataritza-establezimendutan pintadak egin ostean.
Azkenik, Araban, Laudion, pertsona talde bat hipermerkatu batean sartu da, eta Ertzaintzak horietako hiru ikertu ditu desordena publikoko delitu bat egotzita.
Egungo gutxieneko soldata kobratzen dutenek diote ez dela nahikoa duintasunez bizi ahal izateko
Zaintzan eta garbiketan; ostalaritzan eta turismoan; saltokietan, logistikan eta nekazaritzan… Arlo horietan ohikoa izaten da lanbidearteko gutxieneko soldata erreferentziatzat hartzea ordainsariak ezartzeko. Langileek salatzen dute jasotzen duten horrekin ezin dela bizi, eta ezinbesteko jotzen dute 1.500 eurora igotzea, duintasunez bizi ahal izateko.
Donostia Ospitalearen parean manifestazioa egin dute medikuek, estatutu eta gutxieneko soldata propioa eskatzeko
Euskadiko Medikuen Sindikatuak deituta, medikuek bat egin dute M17ko greba orokorreko aldarrikapenekin. Medikuek bigarren greba astea hasi zuten atzo, estatutu propioa eskatzeko.
Eusko Jaurlaritzak istiluak gaitzetsi ditu eta elkarrizketa sozialaren alde egin du gutxieneko soldata propioa lortzeko
Maria Ubarretxena bozeramailea bat etorri da gutxieneko soldata propioa lortzeko aldarrikapenarekin, baina ez konfrontazio bidearekin.
Piketeek kalteak eragin dituzte Bilboko Kale Nagusiko denda batean
Hainbat pertsona pertsiana erdi itxita zegoen denda batera sartu dira, eta desordenak eta kalteak eragin dituzte, irudietan ikusten denez.
Eusko Jaurlaritzak 1.047 milioi euroko industria-ezkutua abiatu du, Ekialde Hurbileko gerraren ondorioei aurre egiteko
Neurri-sortak euskal industrialariaren eskaerei erantzuten die, ziurgabetasun geopolitiko gero eta handiagoko testuinguru batean, eta lau ardatz nagusiren inguruan egituratuko da: enplegua babestea, ETEei finantzaketa-laguntza ematea, ETEak dibertsifikatzea eta autonomia energetikoa.
Martxoaren 17ko greba orokorra, iruditan
Greba orokorra deitu dute gaurko Hegoalden ELA, LAB, Steilas, ESK, Hiru eta Etxalde sindikatuek, LGS propio baten alde, "Gutxieneko soldata hemen erabaki. LGSa 1.500 euro. Soldatak hobetu, aberastasuna banatzeko" lelopean.
Brent petrolioaren prezioak 100 dolarren gainetik jarraitzen du
Gatazka belikoaren aurretik, petrolioaren erreferentziazko prezioa 72 euroan zegoen. Ormuzko itsasartearen itxi izanak prezioek izugarri gora egitea eragin du.
Albiste izango da: M17ko greba orokorra, Jaurlaritzaren neurriak krisi energetikoari aurre egiteko eta borondatezko kaleratzeak Tubos Reunidosen
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Piketeek Bilboko sarrera errepidea itxi dute, San Mamesen
"Gaur, greba orokorra" eta "Borroka da bide bakarra" oihukatuz, hainbat pertsonak Bilbotik irteteko errepidea itxi dute, San Mamesen, goizeko lehen orduan.