Ertzaintzak hiru pertsona atxilotu ditu greba orokorraren egunean

EITB

Ertzaintzak hiru gizon atxilotu eta beste bost pertsona ikertzen ari da, ustez desordena publikoetan parte hartzea eta atentatua egiteagatik, eta 165 pertsona identifikatu ditu astearte honetan gutxieneko soldata propio baten aldeko greba orokorrean.

Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak jakinarazi duenez, istiluak lurraldeko hainbat tokitan izan dira, grebaren harira deitutako mobilizazioen baitan. Izan ere, milaka pertsona mobilizatu dira astearte honetan, martxoak 17, Hego Euskal Herri osoan, ELA, LAB, Steilas, Etxalde eta Hiru sindikatuek deitutako greba orokorrarekin bat eginez, 1.500 euroko gutxieneko soldata eskatzeko.

Bizkaian, pertsona bat zigortzeko proposatu dute Larrabetzun, langileak Sarrikola industrialdetik ateratzea eragoztea egotzita. Ertzaintzak jakinarazi du beste pertsona bat atxilotu duela Bilbon, eta beste bat desordena publikoagatik ikertu dutela, edukiontziak kalean gurutzatzeagatik. Ertzaintzako agenteek beste hiru manifestari identifikatu dituzte, Abandoko tranbiaren instalazioetara hesi bat jaurtitzeagatik.

Bilboko erdigunean egindako manifestazioan, beste gizon bat atxilotu dute, polizia-ibilgailu bati pintura botatzea eta bi agenteri eraso egitea egotzita. Plentzian, hiru pertsona identifikatu dituzte jakinarazi gabeko manifestazio batengatik.

Gipuzkoari dagokionez, Hernanin pertsona bat ikertu dute desordena publikoak egotzita, GI-2132 errepideko zirkulazioa eten ostean. Errenterian, Ertzaintzako agenteek beste pertsona bat atxilotu dute agenteen aurkako atentatua egotzita, pikete batek hainbat fatxada eta merkataritza-establezimendutan pintadak egin ostean.

Azkenik, Araban, Laudion, pertsona talde bat hipermerkatu batean sartu da, eta Ertzaintzak horietako hiru ikertu ditu desordena publikoko delitu bat egotzita.

Piketeek kalteak eragin dituzte Bilboko Kale Nagusiko denda batean
