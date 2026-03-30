Satlantis lanza con éxito su quinto satélite para aplicaciones avanzadas de observación terrestre

La empresa vizcaína Satlantis ha lanzado este lunes con éxito su quinto satélite, el Garai B-Innosat Unamuno, con el objetivo de "liderar internacionalmente una nueva categoría de tecnologías para la observación terrestre" a través de imágenes de alta resolución.



Según han explicado desde la empresa, se trata de un MicroSat de 108 kilos con dos cámaras miniaturizadas iSIM-90 y iSIM-170 que forman cuatro canales ópticos de muy alta resolución. El satélite se ha desarrollado en colaboración con OHB Sweden.



El lanzamiento de Garai B-Innosat Unamuno, que llega un año después del lanzamiento del cuarto satélite de la compañía, el Garai A, ha viajado a bordo del Transporter-16 de SpaceX en un vuelo compartido junto con otros satélites.



El lanzamiento se ha efectuado desde el Complejo de Lanzamiento Espacial en Vandenberg en California, Estados Unidos, este martes cuando en Euskal Herria eran las 13:07 horas.



El CEO de Satlantis, Juan Tomás Hernani, ha explicado que el satélite "responde a las nuevas demandas del exigente mercado de observación de la Tierra" y que Garai supone un "salto cualitativo, al ser capaz de cubrir una frontera de 400 kilómetros en solo un minuto, frente a enfoques tradicionales que requieren múltiples pasadas durante semanas".