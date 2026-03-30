MISIÓN ESPACIAL
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Satlantis lanza con éxito su quinto satélite para aplicaciones avanzadas de observación terrestre

El lanzamiento se ha efectuado desde el Complejo de Lanzamiento Espacial en Vandenberg en California, Estados Unidos, este lunes cuando en Euskal Herria eran las 13:07 horas.

18:00 - 20:00
Trabajadores de Satlantis observan el lanzamiento del GARAI B. Foto: Satlantis.
Euskaraz irakurri: Satlantisek Lurra behatzeko bere bosgarren satelitea bidali du espaziora
author image

EITB

Última actualización

La empresa vizcaína Satlantis ha lanzado este lunes con éxito su quinto satélite, el Garai B-Innosat Unamuno, con el objetivo de "liderar internacionalmente una nueva categoría de tecnologías para la observación terrestre" a través de imágenes de alta resolución.

Según han explicado desde la empresa, se trata de un MicroSat de 108 kilos con dos cámaras miniaturizadas iSIM-90 y iSIM-170 que forman cuatro canales ópticos de muy alta resolución. El satélite se ha desarrollado en colaboración con OHB Sweden.

El lanzamiento de Garai B-Innosat Unamuno, que llega un año después del lanzamiento del cuarto satélite de la compañía, el Garai A, ha viajado a bordo del Transporter-16 de SpaceX en un vuelo compartido junto con otros satélites.

El lanzamiento se ha efectuado desde el Complejo de Lanzamiento Espacial en Vandenberg en California, Estados Unidos, este martes cuando en Euskal Herria eran las 13:07 horas.

El CEO de Satlantis, Juan Tomás Hernani, ha explicado que el satélite "responde a las nuevas demandas del exigente mercado de observación de la Tierra" y que Garai supone un "salto cualitativo, al ser capaz de cubrir una frontera de 400 kilómetros en solo un minuto, frente a enfoques tradicionales que requieren múltiples pasadas durante semanas".

Titulares de Hoy Bizkaia Empresarios Ciencia Economía

Te puede interesar

VITORIA, 16/03/2026.- Piquetes de la plantilla de Tubos Reunidos este lunes en el acceso a la planta en Amurrio (Álava), que inicia hoy una huelga indefinida en contra del ERE que prevé el despido de 274 trabajadores de esta planta y el cierre de la acería, en un clima de tensión por las discrepancias surgidas en el cierre del periodo de negociación del expediente. EFE / L. Rico
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

ELA recurrirá el ERE de Tubos Reunidos y exige el mantenimiento de la acería y el área de logística

La central nacionalista ha puesto en cuestión los resultados de 2025 publicados por la empresa el pasado viernes, ya que "pese a registrarse una facturación significativamente superior a la de 2024, las pérdidas declaradas son mayores que las inicialmente comunicadas". ELA apunta a "un posible uso interesado de la ingeniería contable por parte de la dirección" y ha puesto en duda la su credibilidad.

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Itziar Agirre: "Pese a que con rentas de trabajo inferiores a 20 000 euros no hay obligación de hacer la declaración, en algunos casos puede ser conveniente debido a las deducciones"

La diputada de Hacienda de Gipuzkoa explica que tras la reforma fiscal hay datos que la Diputación no tiene a su disposición y que podrían ser aplicables como deducciones o bonificaciones en algunos casos; se trata de nuevas condiciones relacionadas en su mayoría con los cuidados, la vivienda o las EPSVs, por lo que la Diputación de Gipuzkoa recomienda mirar con calma las propuestas de autoliquidación para ver si existen deducciones y bonificaciones que puedan ser aplicables.

Cargar más
Publicidad
X