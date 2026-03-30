Satlantisek Lurra behatzeko bere bosgarren satelitea bidali du espaziora
Vandenbergeko (Kalifornia, AEB) Espazio Gunetik egin dute bidalketa, Euskal Herrian 13:07ak zirenean. Bizkaiko enpresak garatutako bereizmen handiko bi kamera daramatza sateliteak.
Leioako (Bizkaia) Satlantis enpresak arrakasta handiarekin jarri du gaur orbitan Garai B-Innosat Unamuno izeneko satelitea. Bereizmen handiko irudien bidez, lurra behatzea da helburua, eta nazioartean punta puntan kokatzea.
Vandenbergeko ( Kalifornia, AEB) Espazio Gunetik jaurti dute, astearte honetan, Euskal Herrian 13:07ak zirenean. Lau kanal optiko osatzen dituzten bereizmen handiko bi kamera daramatza sateliteak — iSIM-90 eta iSIM-170 motakoak—, eta espazioan, gehienez, bederatzi urtez egoteko gaitasuna du.
Enpresa bizkaitarrak espaziora bidaltzen duen bosgarren mikro satelitea da, 105 kilo inguru pisatzen ditu, eta SpaceX konpainiaren Transporter-16 ontzia erabili dute bidalketa egiteko. OHB Sweden enpresa suediarrarekin elkarlanean garatu dute.
Juan Tomas Hernani Satlantiseko arduradunak azaldu duenez, "Lurra behatzeko bezeroek egindako eskari berriei" erantzutera dator misio hau. Garai B satelitearekin "jauzi kualitatibo" handia emango dutela ziurtatu du, minutu bakarrean "400 kilometro behatzeko gaitasuna" izango duelako.
