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El precio de la luz se disparará este martes por encima de los 200 euros/MWh por primera vez desde 2022

Según fuentes expertas, el incremento se debe a una mayor demanda y al encarecimiento del gas.
(Foto de ARCHIVO) Detalle de una factura de la luz, a 18 de agosto de 2026, en Madrid (España). El precio de la luz en la primera quincena de agosto se ha disparado y apunta a un recibo para un usuario de la tarifa regulada, el denominado Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC), por encima de los 100 euros en el mes, por primera vez en cuatro años, según los datos de Facua Consumidores en Acción. Jesús Hellín / Europa Press 18 AGOSTO 2026;ENERGÍA;ELECTRICIDAD;FACTURA;HOGAR 18/8/2026
Un detalle de una factura de la luz. Foto de archivo: Europa Press

Agencias | EITB

Última actualización

El precio medio de la electricidad en el mercado mayorista, el denominado 'pool', se disparará este martes por encima de la cota de los 200 euros por megavatio hora (MWh) por primera vez desde 2022.
  
En concreto, el 'pool' subirá un 2,6 % respecto al lunes, para alcanzar los 201,99 euros/MWh, según los datos publicados por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE).  Habría que retroceder hasta el 5 de diciembre de 2022 para encontrar un precio medio diario más alto (marcó 209,3 euros/MWh esa jornada).
  
Las horas más caras (entre las 21:00 y las 22:00 horas) verán máximos de 281,31 euros/MWh, mientras que los mínimos (16:00-17:00 horas) serán de 147,09 euros/MWh.
  
Según fuentes del sector, este incremento en el precio de la electricidad se debe, principalmente, a una mayor demanda y al encarecimiento del gas.
  

Energía IPC España Economía

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