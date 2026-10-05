Argindarraren prezioa 200 euro/MWh-tik gorakoa izango da asteartean, 2022tik lehen aldiz
Eskariak gora egin du eta gasa garestitu egin da. Bi faktore horiek eragin dute igoera, adituen arabera.
Koska bat gehiago igoko da bihar, asteartea, argindarraren batez besteko prezioa handizkako merkatuan (pool delakoa). 2022tik aurreneko aldiz, megawatt orduko (MWh) 200 euroko langatik gora kokatuko da.
Zehatz jarrita, % 2,6 garestituko da, gaurko egunarekin alderatuta, eta megawatt orduko 201,99 euro ordaindu beharko da, betiere Energiaren Merkatu Iberikoko Operadoreak (OMIE) argitaratutako datuen arabera. Ordurik garestienak (21:00etatik 22:00etara) 281,31 euro/MWh izango dira gehienez, eta merkeenak (16:00-17: 00), 147,09 euro/MWh.
2022ko abenduaren 5az geroztik ez da hain karu egon argindarra: 209,3 euro/MWh markatu zuen orduko hartan.
Sektoreko iturrien arabera, eskaria hazteak eta gasaren garestitzeak eragin dute igoera.