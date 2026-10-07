Huelga general por la vivienda: ¿habrá una o dos convocatorias en Hego Euskal Herria?
El pulso sindical por la crisis de la vivienda en Hego Euskal Herria ha abierto la incógnita sobre se materializará en una o en dos convocatorias de huelga general.
Los sindicatos vascos ELA y LAB han confirmado su intención de convocar la movilización, aunque creen que la reivindicación debe centrarse en pedir a los Gobiernos vasco y navarro que intervengan el mercado inmobiliario. CCOO y UGT prefieren, sin embargo, reivindicar salarios dignos que permitan acceder a una vivienda.
También está en el aire que unos y otros coincidan en la fecha. ELA y LAB tomarán la decisión en los próximos días; CCOO y UGT de momento solo confirman que será antes de que empiece la campaña electoral.
ELA y LAB
Este martes por la tarde, el sindicato ELA anunciaba que convocará una huelga general por la vivienda. En una nota, indicó que priorizará enfrentar el problema desde Hego Euskal Herria y que por eso sigue trabajando con los sindicatos de vivienda y demás agentes sociales y sindicales para aumentar la presión sobre todas las instituciones políticas, especialmente en la CAV y Navarra, donde los Gobiernos tienen amplias competencias en esta materia.
El sindicato LAB, por su parte, indicó que también está trabajando, junto a otros sindicatos y agentes sociales, en la convocatoria de una huelga general motivada por los problemas de acceso a la vivienda. LAB explicó que está “organizando a las y los inquilinos” y desarrollando acción sindical a favor del derecho a la vivienda, relacionándolo con la lucha obrera.
UGT y CCOO
El lunes, UGT y CCOO acordaron en Madrid la convocatoria de una huelga general en España a la que todavía no han puesto fecha. El objetivo del paro de 24 horas será reivindicar salarios dignos y garantizar el acceso a una vivienda digna, una medida que deberá ser ratificada por sus respectivos órganos máximos de dirección, según anunciaron ambas organizaciones en un comunicado.