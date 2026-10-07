Huelga general por la vivienda: ¿habrá una o dos convocatorias en Hego Euskal Herria?

El pulso sindical por la crisis de la vivienda en Hego Euskal Herria ha abierto la incógnita sobre se materializará en una o en dos convocatorias de huelga general.

Los sindicatos vascos ELA y LAB han confirmado su intención de convocar la movilización, aunque creen que la reivindicación debe centrarse en pedir a los Gobiernos vasco y navarro que intervengan el mercado inmobiliario. CCOO y UGT prefieren, sin embargo, reivindicar salarios dignos que permitan acceder a una vivienda.

También está en el aire que unos y otros coincidan en la fecha. ELA y LAB tomarán la decisión en los próximos días; CCOO y UGT de momento solo confirman que será antes de que empiece la campaña electoral.