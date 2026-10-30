La Diputación de Bizkaia propone un presupuesto de 1.806 millones de euros, la mitad para Acción Social

La Diputación Foral de Bizkaia ha presentado hoy, viernes, su proyecto de presupuesto para 2027, que contempla gestionar un total de 1.806,7 millones de euros, 789,8 millones más que en 2026, lo que supone un incremento del 5% respecto al ejercicio anterior. La diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe, ha asegurado que, ante "un contexto global de incertidumbre", Bizkaia "tiene los deberes hechos: un tejido económico activo y competitivo, el máximo empleo posible y entidades con las cuentas saneadas".

La diputada general, Elixabete Etxanobe, y la diputada foral de Hacienda y Finanzas, Itxaso Berrojalbiz, se han encargado de la presentación, en la que Etxanobe ha señalado que la mayor parte se destinará a reforzar la cohesión social, la actividad económica y el empleo, el transporte público y la cohesión territorial.

Aunque la Diputación gestionará 1.806, el presupuesto presentado asciende a 12.110 millones de euros, ya que incluye, entre otros, la financiación al resto de instituciones: 7.648 millones al Gobierno Vasco, 1.337 millones a los ayuntamientos y 761 millones al Estado.

Acción Social y mejoras en el transporte público

Etxanobe se ha centrado en varios capítulos del proyecto de presupuesto, entre ellos los recursos destinados a la mejora del transporte público, con el objetivo de reforzar el servicio de Bizkaibus , renovar las unidades de metro y desarrollar la línea 4 , así como impulsar el proyecto de túnel bajo la ría.

Además, ha puesto el acento en una campaña para dar a conocer el Concierto Económico y en la adecuación de un solar en Loiu para construir viviendas.

Etxanobe ha destacado que "casi la mitad" del Presupuesto, el 46%, será del departamento de Acción Social, que gestionará 47 millones más que el año pasado, mientras que en segundo lugar se sitúa el departamento de Infraestructuras y Desarrollo Territorial, que gestionará 257 millones, seguido de Transportes, Movilidad y Turismo, con 231 millones.

Presupuesto final de Etxanobe

El presupuesto de 2027 será el último presentado por Etxanobe, que ha renunciado a seguir adelante en el proceso interno del PNV dando vía libre a Ibone Bengoetxea.

Etxanobe ha confiado en que estos presupuestos puedan ser consensuados con otros grupos políticos, aunque la negociación presupuestaria coincida con las elecciones generales: "no debe alterar la responsabilidad que tenemos", ha dicho.