Jameneí asegura que EEUU no dañó instalaciones nucleares y se llevó "una dura bofetada"

El líder supremo iraní, Ali Jameneí, ha asegurado, en su primer mensaje televisado tras el alto el fuego, que Irán "aplastó" a Israel y propinó "una dura bofetada" a Estados Unidos, mientras que ha alegado que los ataques estadounidenses a sus instalaciones nucleares no lograron "nada significativo".

"El régimen sionista quedó prácticamente noqueado y aplastado bajo los golpes de la República Islámica", ha dicho Jameneí en un mensaje a la nación, donde ha añadido que también "asestó a Estados Unidos una dura bofetada".



En su mensaje, el ayatolá no se ha referido al alto el fuego anunciado por el presidente estadounidense, Donald Trump, y que entró en vigor el martes por la mañana ni tampoco a las negociaciones que, según Washington, se van a retomar la próxima semana.



Pero ha enfatizado que EE.UU. no pudo hacer "nada significativo" contra Irán ni contra sus instalaciones nucleares y el presidente estadounidense "exageró lo sucedido de una manera inusual".



"Atacaron nuestras instalaciones nucleares —lo cual, por supuesto, está sujeto a persecución penal independiente en tribunales internacionales—, pero no hicieron nada significativo", ha asegurado, según la transcripción publicada por la agencia Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria.



A cambio, Irán atacó la base Al-Udeid en Catar, un ataque que según el líder fue minimizado en el exterior "diciendo que no había ocurrido nada, cuando en realidad se había producido un incidente de gran magnitud".



"El hecho de que la República Islámica tenga acceso a importantes centros estadounidenses en la región y pueda actuar contra ellos cuando lo considere necesario no es un incidente menor, sino un incidente grave, que podría repetirse en el futuro. Si se produce un ataque, el coste para el enemigo será sin duda elevado", ha apuntado el líder islámico.



El conflicto comenzó el pasado 13 de junio, cuando Israel lanzó un ataque sobre instalaciones militares y nucleares en territorio iraní, lo que desencadenó casi dos semanas de intercambio de misiles y drones entre ambos países en una guerra en la que intervino Estados Unidos el pasado domingo de madrugada.



Según datos oficiales, la guerra dejó un saldo de al menos 28 muertos civiles en Israel y 627 en Irán, y concluyó con un alto el fuego mediado por Estados Unidos que entró en vigor el pasado martes.