El megaincendio declarado en el sur de Francia, que ya ha quemado unas 16 000 hectáreas en el área del macizo de Corbières, está estabilizado, aunque todavía no extinguido, tras dos días de dura lucha contra las llamas, han indicado este jueves las autoridades.

Declarado el pasado martes, el incendio es ya el peor que ha sufrido Francia desde 1949 y se ha cobrado una víctima mortal, una mujer que se negó a abandonar su domicilio asediado por las llamas.

La Prefectura del Aude, el departamento más afectado, ha asegurado en un comunicado que los trabajos de los bomberos se mantendrán "de forma intensa" en los próximos días para evitar que el incendio se reavive.

Al tiempo, ha precisado que por el momento no se permitirá el retorno a sus hogares de la mayor parte de los evacuados por medidas de precaución, salvo en los casos en los que lo permitan las autoridades locales.

Lo mismo sucede con las carreteras comarcales cerradas, muchas de ellas impracticables, en particular por la presencia en las mismas de cables eléctricos cortados.

El incendio provocó el despliegue de un importante dispositivo de más de 2000 bomberos, 600 vehículos y dos decenas de medios aéreos, incluidos helicópteros del Ejército que se han incorporado este jueves a las labores de extinción.

Además de una persona fallecida -una mujer de una sesentena de años que no quiso evacuar su casa en Saint Laurent de la Cabrerisse en la noche del martes al miércoles-, hay dos heridos graves que aún están hospitalizados.

Entre los bomberos hay en total 11 heridos y el subprefecto de la zona, Rémi Recio, ha puntualizado que ya no hay personas en paradero desconocido.

En cuanto a la investigación del origen del incendio y sobre su posible responsable, ya que el factor humano se considera establecido al haberse iniciado al lado de una carretera secundaria, Recio se ha limitado a decir que las pesquisas están en manos de la Fiscalía.

Las 16 000 hectáreas quemadas en el macizo de Corbières desde el martes equivalen a lo que ardió en toda Francia, respectivamente, en 2019, en 2020, en 2021 y en 2024; y el doble de lo que se quemó en el Estado galo en 2023.

Hasta ahora, el mayor incendio que se ha producido en el octógono, al menos en tiempos recientes, quemó 50 000 hectáreas de pinos al sur de Burdeos en 1949, una catástrofe en la que además murieron 82 personas.