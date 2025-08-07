Corbieres mendiguneko sute handia egonkortzea lortu dute, Frantziako hegoaldean
Asteartean piztu zen, eta pertsona bat hil du, sugarrek setiatuta bere etxea uzteari uko egin zion emakume bat. Sutea 1949. urtetik Frantziak jasan duen larriena da.
Frantzia hegoaldean deklaratutako sute handia, dagoeneko 16.000 hektarea kiskali dituena Corbieres mendigunean, egonkortzea lortu dute, baina oraindik ez dute itzali, bi egunez sugarren aurka gogor borrokatu ostean, agintariek gaur jakitera eman dutenez.
Asteartean piztu zen sutea, eta 1949. urtetik Frantziak jasan duen larriena da. Suak hildako bat uzti du, sugarrek setiatuta bere etxea uzteari uko egin zion emakume bat.
Aude departamentu prefetak ohar batean adierazi duenez, suhiltzaileen lanak mantenduko dituzte datozen egunetan, sutea berpiztea saihesteko.
Aldi berean, zehaztu du oraingoz ezin izango direla ebakuatutako herritar gehienak beren etxeetara itzuli, tokiko agintariek horretarako aukera ematen duten kasuetan izan ezik.
Gauza bera gertatzen da eskualdean itxita dauden errepideekin, horietako askotan kable elektrikoak moztuta daudelako.
Suteak 2.000 suhiltzaile, 600 ibilgailu eta aireko 20 baliabide baino gehiago lanean jartzea eragin zuen, Armadaren helikopteroak tartean.
Hildako pertsona batez gain (asteartetik asteazkenerako gauean Saint Laurent de la Cabrerissen bere etxea husteari uko egin zion 70 bat urteko emakume bat), bi zauritu larri oraindik ospitalean daude.
Suhiltzaileen artean 11 zauritu daude, eta Remi Recio eskualdeko azpiprefetak zehaztu duenez, dagoeneko ez dago inor desagertuta.
Sutearen jatorriari eta balizko arduradunari buruzko ikerketari dagokionez, bigarren mailako errepide baten ondoan hasi zela baieztatu du Reciok, eta gaia Fiskaltzaren esku dagoela erantsi du.
Asteartetik Corbieres mendigunean erre diren 16.000 hektareak Frantzia osoan 2019an, 2020an, 2021ean eta 2024an kiskali zenaren parekoa da; eta 2023an erre zenaren bikoitza.
Orain arte, oktogonoan gertatu den suterik handienak 50.000 hektarea pinu erre zituen Bordele hegoaldean 1949an, eta hondamendi horretan 82 pertsona hil ziren.
Nazioarteari buruzko albiste gehiago
Hamas: "Netanyahu gerra kriminalak nahi duena genozidio estrategiarekin aurrera jarraitzea da"
"Netanyahuk erasoa zabaltzeko dituen asmoek, zalantzarik gabe, gatibuak gainetik kendu eta sakrifikatu nahi dituela berresten dute, bere interes pertsonalak eta muturreko agenda ideologikoa asetzeko", ohartarazi du erakunde palestinarrak.
Netanyahuk esan du ez dutela Gaza anexionatuko, baina lurralde palestinarraren erabateko kontrola bereganatuko dutela
Israelgo lehen ministroaren esanetan, "segurtasunagatik" egiten dute, eta "geroago" gobernua "indar arabiarren" esku utziko luketela.
Frantziako hegoaldean piztutako suteak jadanik "ez du aurrera egiten", baina oraindik ez dago kontrolpean
Corbieres mendigunean asteartean piztutako sutea 1949. urtetik Frantziako Estatuan izan den handiena da, 16.000 hektarea baino gehiago kiskali baititu. Christian Pouget Aude departamenduko prefetak ohartarazi du oraindik ikusteke dagoela hektarea horietatik zenbat diren nekazal lursailak. "Uste dugu 900 hektarea inguru direla", esan du, lehen estimazio batean.
Arabiar Emirerri Batuek bi buruzagien arteko bilera hartzea proposatu dio Putinek Trumpi
Bestalde, Errusiako presidentea prest agertu da Zelenskirekin batzartzeko. "Askotan esan dut ez dudala ezer kontra", adierazi du Putinek, baina gaineratu du "baldintza batzuk" sortu behar direla bilera hori egiteko, eta, bere ustez, hori betetzetik "urrun" daude.
Netanyahuk Gaza osorik bereganatu eta milioi bat palestinar inguru lekualdatu nahi ditu bost hilabetean
Israelgo lehen ministroak Segurtasun kabinetea bilduko du gaur arratsaldean, Gaza erabat okupatzeko duen asmoaz jarduteko, eta Jerusalem egunkariak dagoeneko xehetu du bileran aztertuko duten proposamenetako bat.
Trumpen muga-zerga berriak indarrean sartuta, hauspotu egin da gerra komertziala
Gaurtik, oro har, % 15eko muga-zergak ezarriko dira Estatu Batuen merkataritza-bazkide gehienen produktuen gainean, tartean, Europar Batasunekoen gainean.
Putin eta Trump datozen egunetan bilduko dira, Kremlinen arabera
AEBko presidenteak, bestalde, esan du azken bileran ez zela "aurrerapauso erabakigarririk" eman, eta adierazi du Errusiak ez duela amore eman.
Albiste izango dira: Trumpen muga-zergak, alertak beroagatik eta Edurne eta Zeledon Txikiren jaitsiera
Gaurkoan albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Washingtonek Mosku zigortzeko asmoa du, Putinen eta Witkoffen arteko bilera "emankorra" izan dela onartu arren
Zigorra ostiralean bertan ezartzekotan dago Trump. Hala ere, bigarren mailako zigorrak izango lirateke, hau da, hirugarren estatuei aplikatzen zaizkien zeharkako neurriak, Errusiarekin merkataritzan aritzeko inoren asmoa kentzeko. Ildo horretan, Trumpek agindu bat sinatu du Indiako produktuen gainean % 25eko muga-zergak ezartzeko, Errusiako petrolioa erosten du eta. AEBko agintariak Putinekin datorren astean biltzeko asmoa du.