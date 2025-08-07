Sua
Corbieres mendiguneko sute handia egonkortzea lortu dute, Frantziako hegoaldean

Asteartean piztu zen, eta pertsona bat hil du, sugarrek setiatuta bere etxea uzteari uko egin zion emakume bat. Sutea 1949. urtetik Frantziak jasan duen larriena da.

Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse (France), 07/08/2025.- A firefighting vehicle is deployed to tackle a brush fire as a wildfire continues to spread in Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse, Aude department, southern France, 07 August 2025. Some 16,000 hectares have been burned so far and at least one person died in one of the biggest wildfires in France since 1949. (incendio forestal, Francia) EFE/EPA/PHILIPPE MAGONI
Sutea Frantziako hegoaldean. Argazkia: EFE
Frantzia hegoaldean deklaratutako sute handia, dagoeneko 16.000 hektarea kiskali dituena Corbieres mendigunean, egonkortzea lortu dute, baina oraindik ez dute itzali, bi egunez sugarren aurka gogor borrokatu ostean, agintariek gaur jakitera eman dutenez.

Asteartean piztu zen sutea, eta 1949. urtetik Frantziak jasan duen larriena da. Suak hildako bat uzti du, sugarrek setiatuta bere etxea uzteari uko egin zion emakume bat.

Aude departamentu prefetak ohar batean adierazi duenez, suhiltzaileen lanak mantenduko dituzte datozen egunetan, sutea berpiztea saihesteko.

Aldi berean, zehaztu du oraingoz ezin izango direla ebakuatutako herritar gehienak beren etxeetara itzuli, tokiko agintariek horretarako aukera ematen duten kasuetan izan ezik.

Gauza bera gertatzen da eskualdean itxita dauden errepideekin, horietako askotan kable elektrikoak moztuta daudelako.

Suteak 2.000 suhiltzaile, 600 ibilgailu eta aireko 20 baliabide baino gehiago lanean jartzea eragin zuen, Armadaren helikopteroak tartean.

Hildako pertsona batez gain (asteartetik asteazkenerako gauean Saint Laurent de la Cabrerissen bere etxea husteari uko egin zion 70 bat urteko emakume bat), bi zauritu larri oraindik ospitalean daude.

Suhiltzaileen artean 11 zauritu daude, eta Remi Recio eskualdeko azpiprefetak zehaztu duenez, dagoeneko ez dago inor desagertuta.

Sutearen jatorriari eta balizko arduradunari buruzko ikerketari dagokionez, bigarren mailako errepide baten ondoan hasi zela baieztatu du Reciok, eta gaia Fiskaltzaren esku dagoela erantsi du.

Asteartetik Corbieres mendigunean erre diren 16.000 hektareak Frantzia osoan 2019an, 2020an, 2021ean eta 2024an kiskali zenaren parekoa da; eta 2023an erre zenaren bikoitza.

Orain arte, oktogonoan gertatu den suterik handienak 50.000 hektarea pinu erre zituen Bordele hegoaldean 1949an, eta hondamendi horretan 82 pertsona hil ziren.

 

Frantziako hegoaldean piztutako suteak jadanik "ez du aurrera egiten", baina oraindik ez dago kontrolpean

Corbieres mendigunean asteartean piztutako sutea 1949. urtetik Frantziako Estatuan izan den handiena da, 16.000 hektarea baino gehiago kiskali baititu. Christian Pouget Aude departamenduko prefetak ohartarazi du oraindik ikusteke dagoela hektarea horietatik zenbat diren nekazal lursailak. "Uste dugu 900 hektarea inguru direla", esan du, lehen estimazio batean.

MOSCOW (Russian Federation), 06/08/2025.- Russian President Vladimir Putin (L) and U.S. Special Envoy for the Middle East Steve Witkoff shake hands before a meeting at the Kremlin in Moscow, Russia, 06 August 2025. (Rusia, Moscú) EFE/EPA/GAVRIIL GRIGOROV / SPUTNIK / KREMLIN POOL MANDATORY CREDIT
Washingtonek Mosku zigortzeko asmoa du, Putinen eta Witkoffen arteko bilera "emankorra" izan dela onartu arren

Zigorra ostiralean bertan ezartzekotan dago Trump. Hala ere, bigarren mailako zigorrak izango lirateke, hau da, hirugarren estatuei aplikatzen zaizkien zeharkako neurriak, Errusiarekin merkataritzan aritzeko inoren asmoa kentzeko. Ildo horretan, Trumpek agindu bat sinatu du Indiako produktuen gainean % 25eko muga-zergak ezartzeko, Errusiako petrolioa erosten du eta. AEBko agintariak Putinekin datorren astean biltzeko asmoa du.

