El ucraniano detenido en Italia por el sabotaje del Nord Stream rechaza su extradición a Alemania
El ucraniano detenido en Italia por su supuesta implicación en el sabotaje del gaseoducto ruso 'Nord Stream' ha rechazado este viernes su extradición voluntaria a Alemania, que se decidirá ante el juez a partir del 3 de septiembre.
Así lo ha manifestado el acusado en una breve declaración ante el Tribunal de Apelación de Bologna, negando también los delitos que la justicia alemana le imputa, según los medios locales. Acto seguido, el juez ha confirmado su permanencia en la penitenciaría de Rimini, en la que se encuentra desde ayer, y ha convocado una audiencia para el próximo 3 de septiembre, en la que se empezará a debatir su entrega a Alemania, de acuerdo a las mismas fuentes.
Serguí K., de 49 años de edad, fue detenido este jueves mientras pasaba unos días de vacaciones en Italia con su familia en un hotel de la localidad de San Clemente, según ha informado el cuerpo de los Carabineros en un comunicado. La Fiscalía alemana le buscaba al considerar que formaba parte de un grupo de personas que en septiembre de 2022 colocaron explosivos en los gaseoductos 'Nord Stream' 1 y 2 en el lecho del mar báltico.
Su arresto, en el que no opuso resistencia en ningún momento, ha sido el primero en relación con este caso.
