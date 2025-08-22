Sabotaje Nord Stream
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

El ucraniano detenido en Italia por el sabotaje del Nord Stream rechaza su extradición a Alemania

El acusado ha negado además los delitos que la justicia alemana le imputa. Su extradición se decidirá ante el juez el próximo 3 de septiembre.
21 August 2025, Italy, San Clemente: A view of San Clemente near Rimini, where a Ukrainian suspect in the Nord Stream pipeline sabotage was arrested while on vacation. Photo: Sven Grundmann/NEWS5/dpa 21/8/2025 ONLY FOR USE IN SPAIN
Una imagen de San Clemente, cerca de Rímini, donde el sospechoso fue arrestado mientras estaba de vacaciones. Foto: Europa Press
Euskaraz irakurri: Nord Stream ontziaren sabotajeagatik Italian atxilotutako ukrainarrak Alemaniara estraditatzea errefusatu du
author image

Agencias | EITB

Última actualización

El ucraniano detenido en Italia por su supuesta implicación en el sabotaje del gaseoducto ruso 'Nord Stream' ha rechazado este viernes su extradición voluntaria a Alemania, que se decidirá ante el juez a partir del 3 de septiembre.

Así lo ha manifestado el acusado en una breve declaración ante el Tribunal de Apelación de Bologna, negando también los delitos que la justicia alemana le imputa, según los medios locales. Acto seguido, el juez ha confirmado su permanencia en la penitenciaría de Rimini, en la que se encuentra desde ayer, y ha convocado una audiencia para el próximo 3 de septiembre, en la que se empezará a debatir su entrega a Alemania, de acuerdo a las mismas fuentes.

Serguí K., de 49 años de edad, fue detenido este jueves mientras pasaba unos días de vacaciones en Italia con su familia en un hotel de la localidad de San Clemente, según ha informado el cuerpo de los Carabineros en un comunicado. La Fiscalía alemana le buscaba al considerar que formaba parte de un grupo de personas que en septiembre de 2022 colocaron explosivos en los gaseoductos 'Nord Stream' 1 y 2 en el lecho del mar báltico.

Su arresto, en el que no opuso resistencia en ningún momento, ha sido el primero en relación con este caso.

Guerra Rusia - Ucrania Alemania Delitos Internacional

Más noticias sobre internacional

(Foto de ARCHIVO) 16 June 2025, Canada, Kananaskis: Canadian Prime Minister Mark Carney welcomes US President Donald Trump, at the Pomeroy Kananaskis Mountain Lodge, ahead of the G7 leaders' summit in Kananaskis. Photo: Michael Kappeler/dpa-Pool/dpa 16/6/2025 ONLY FOR USE IN SPAIN
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Canadá levantará parte de los aranceles de represalia impuestos contra EEUU para facilitar un acuerdo con Trump

Según fuentes conocedoras, Carney eliminará los gravámenes del 25 % para las mercancías estadounidenses que cumplan los estándares del acuerdo tripartito de libre comercio USMCA, firmado por EE.UU., México y Canadá. No obstante, Ottawa probablemente mantendrá los aranceles del 25 % para el acero y el aluminio, así como para sus automóviles.
Manifestación en Gaza
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Cientos de palestinos claman en ciudad de Gaza contra el desplazamiento: "Gaza es nuestra"

Anoche, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ordenó al Ejército acortar los plazos para emprender la toma de la ciudad de Gaza, apremiando así el inicio de la invasión, aún en su etapa preliminar. Las estimaciones sitúan en cerca de un millón de personas en la ciudad de Gaza, mientras que gran parte del resto de la población (de un total de 2,1 millones de personas) se hacinan en el sur del enclave.
Cargar más