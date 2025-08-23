Nuevos ataques en Gaza dejan 36 palestinos muertos en Jan Yunis, seis de ellos niños
Los bombardeos siguen asediando la Franja, mientras los hospitales operan al límite y bajo la declaración oficial de hambruna.
En la ciudad de Gaza, la situación sigue siendo desconocida debido a los continuos bombardeos, con al menos 36 muertos en las últimas 24 horas.
Entre los fallecidos habría al menos ocho personas que murieron cuando estaban esperando para recibir ayuda humanitaria en medio de la grave crisis por falta de alimentos provocada por el bloqueo israelí, según recoge la cadena de televisión Al Yazira.
Otro de los incidentes más graves ha tenido lugar durante la madrugada de este sábado, cuando el Ejército israelí ha bombardeado tiendas de campaña en la ciudad de Asdaa, en Jan Yunis (sur de Gaza), causando la muerte de 17 personas, incluidos seis niños y un bebé.
El impacto sobre la población civil es cada vez más crítico. Muchas familias se han visto obligadas a refugiarse en los pocos hospitales y escuelas habilitadas como centros de evacuación, mientras escasean los suministros médicos y de primera necesidad. La presión sobre los servicios básicos amenaza con agravar la crisis humanitaria, que ya afecta a niños, ancianos y enfermos.
Los hospitales de la Franja, muchos de ellos en Gaza capital, operan al límite, con camas ocupadas hasta en un 300 % en algunos centros del sur. El Ejército israelí instó al personal médico a trasladarse al sur, pero el Ministerio de Sanidad de Gaza rechazó la medida, alegando que los pacientes no pueden ser movidos.
Hambruna
Cabe recordar que la ONU declaró el viernes oficialmente la hambruna en la Franja de Gaza, alertando de que más de medio millón de personas ya padecen hambre extrema.
Esta crisis humanitaria se suma a los recientes ataques, agravando la situación de la población civil y la infraestructura sanitaria del enclave.
El volcán Kilauea en Hawái despierta de nuevo
El volcán Kilauea, en Hawái, ha reanudado su actividad eruptiva lanzando un arco de lava al aire. La lava ha alcanzado gran altura y se ha extendido por una sección del cráter de la cima. Se trata de la 31ª erupción registrada desde diciembre, consolidando a Kilauea como uno de los volcanes más activos del mundo.
Médicos sin Fronteras: “Los pacientes en Gaza eran sacos de huesos, particularmente los niños”
Raúl Incertis, médico anestesista de la ONG, acaba de volver de Gaza, y ha denunciado la situación que se vive allí, donde recibían en los centros médicos a muchos "civiles mutilados, particularmente mujeres y niños, disparados a propósito mientras cogían comida". Asegura que Israel ha hecho de Gaza "un lugar inhabitable, postapocalíptico".
En China cada vez hay más comunidades solo para mujeres
En China están en auge las comunidades de mujeres que deciden vivir juntas, en una ocasión de construir una familia tradicional Reivindican vivir libres para cuidarse.
Canadá levantará parte de los aranceles de represalia impuestos contra EEUU para facilitar un acuerdo con Trump
Según fuentes conocedoras, Carney eliminará los gravámenes del 25 % para las mercancías estadounidenses que cumplan los estándares del acuerdo tripartito de libre comercio USMCA, firmado por EE.UU., México y Canadá. No obstante, Ottawa probablemente mantendrá los aranceles del 25 % para el acero y el aluminio, así como para sus automóviles.
El ucraniano detenido en Italia por el sabotaje del Nord Stream rechaza su extradición a Alemania
El acusado ha negado además los delitos que la justicia alemana le imputa. Su extradición se decidirá ante el juez el próximo 3 de septiembre.
Claves de la declaración de la ONU de la hambruna en Gaza
Las más de doscientas muertes por inanición registradas en las últimas semanas son la evidencia de una situación causada por el bloqueo del Gobierno israelí a la casi totalidad de la ayuda alimentaria y de otros suministros básicos, desde principios de marzo. Sin embargo, para que la ONU llegue a declarar oficialmente una situación de hambruna deben cumplirse una serie de condiciones.
La ONU declara oficialmente la situación de hambruna en Gaza
Más de medio millón de personas padecen hambre extrema y parece que la crisis se extenderá en las próximas semanas.
Una jueza prohíbe el ingreso de nuevos migrantes en el 'Alcatraz de los Caimanes'
El Gobierno de Florida ha avisado este viernes que apelará el fallo judicial de la magistrada Kathleen Williams, además de advertir de que las deportaciones continuarán.
Trump evita en apelación una multa millonaria dictada contra él tras ser condenado por fraude
Los magistrados mantienen las medidas cautelares impuestas para "limitar la cultura empresarial" de la Organización Trump, declarada responsable de inflar su patrimonio para obtener préstamos favorables y otros beneficios financieros.