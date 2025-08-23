Palestina
Nuevos ataques en Gaza dejan 36 palestinos muertos en Jan Yunis, seis de ellos niños

Los bombardeos siguen asediando la Franja, mientras los hospitales operan al límite y bajo la declaración oficial de hambruna.

(Foto de ARCHIVO) GAZA, Aug. 19, 2025 -- Palestinian woman Reham Said is seen with her children at a temporary shelter in Gaza City, on Aug. 13, 2025. TO GO WITH "Feature: Gaza's lifeline frays as aid workers become refugees themselves" Europa Press/Contacto/Rizek Abdeljawad 19/8/2025
Familias en la Franja de Gaza, hambruna y guerra. Foto: Europa Press.
Euskaraz irakurri: Eraso berriek 17 hildako utzi dituzte Gazan, horietatik sei haurrak

En la ciudad de Gaza, la situación sigue siendo desconocida debido a los continuos bombardeos, con al menos 36 muertos en las últimas 24 horas.

Entre los fallecidos habría al menos ocho personas que murieron cuando estaban esperando para recibir ayuda humanitaria en medio de la grave crisis por falta de alimentos provocada por el bloqueo israelí, según recoge la cadena de televisión Al Yazira.

Otro de los incidentes más graves ha tenido lugar durante la madrugada de este sábado, cuando el Ejército israelí ha bombardeado tiendas de campaña en la ciudad de Asdaa, en Jan Yunis (sur de Gaza), causando la muerte de 17 personas, incluidos seis niños y un bebé.

El impacto sobre la población civil es cada vez más crítico. Muchas familias se han visto obligadas a refugiarse en los pocos hospitales y escuelas habilitadas como centros de evacuación, mientras escasean los suministros médicos y de primera necesidad. La presión sobre los servicios básicos amenaza con agravar la crisis humanitaria, que ya afecta a niños, ancianos y enfermos.

Los hospitales de la Franja, muchos de ellos en Gaza capital, operan al límite, con camas ocupadas hasta en un 300 % en algunos centros del sur. El Ejército israelí instó al personal médico a trasladarse al sur, pero el Ministerio de Sanidad de Gaza rechazó la medida, alegando que los pacientes no pueden ser movidos.

Hambruna

Cabe recordar que la ONU declaró el viernes oficialmente la hambruna en la Franja de Gaza, alertando de que más de medio millón de personas ya padecen hambre extrema.

Esta crisis humanitaria se suma a los recientes ataques, agravando la situación de la población civil y la infraestructura sanitaria del enclave.

Claves de la declaración de la ONU de la hambruna en Gaza
