Azken erasoek 36 hildako utzi dituzte Gazan, sei haur tartean

Bonbardaketek Zerrenda jotzen jarraitzen dute, ospitaleak gainezka dauden bitartean, eta guztia, ONUk gosete egoera deklaratu ostean.

(Foto de ARCHIVO) GAZA, Aug. 19, 2025 -- Palestinian woman Reham Said is seen with her children at a temporary shelter in Gaza City, on Aug. 13, 2025. TO GO WITH "Feature: Gaza's lifeline frays as aid workers become refugees themselves" Europa Press/Contacto/Rizek Abdeljawad 19/8/2025

Gazako Zerrendako familia bat, gosetea eta gerra pairatzen. Argazkia: Europa Press.

Azken eguneratzea

Gaza hirian, egoera ezegonkorra dute oraindik, bonbardaketa etengabeen ondorioz, eta gutxienez 36 pertsona hil dira azken 24 orduetan.

Horien artean, gutxienez zortzi pertsona hil dira laguntza humanitarioa jasotzeko zain zeudela, Israelen blokeoak eragindako krisi larriaren erdian, Al Yazira telebista kateak jaso duenez.

Eraso larrienetako bat larunbat goizaldean izan da. Israelgo Armadak kanpin-dendak bonbardatu ditu Asdaa hirian, Khan Yunisen, eta 17 pertsona hil dira, sei haur eta jaioberri bat tartean.

Herritarren egoera gero eta larriagoa da. Familia asko ebakuazio-zentro gisa atondutako ospitaleetan eta eskoletan babestu dira, hornidura mediko eta premiazko hornidura urriak dituzten bitartean. Gainera, oinarrizko zerbitzuen gaineko presioak krisi humanitarioa areagotzeko mehatxua ekarri du. Hala, gehienbat haurrei, adinekoei eta gaixoei eragiten die.

Zerrendako ospitaleak, horietako asko Gaza hiriburukoak, gainezka daude; izan ere, hegoaldeko zentro batzuk % 300ean okupatuta daude. Israelgo Armadak medikuei hegoaldera joateko eskatu zien arren, Gazako Osasun Ministerioak uko egin zion eskari horri, pazienteak ezin direla mugitu argudiatuta.

Gosetea

NBEk gosetea deklaratu zuen ostiralean ofizialki Gazako Zerrendan, eta milioi erdi pertsona baino gehiago muturreko gosetea pairatzen ari direla ohartarazi zuen.

Krisi humanitarioari azken orduotako erasoak gehitu behar zaizkio, biztanleria zibilaren egoera eta enklabearen osasun-azpiegitura larriagotu dituztelako.

Gosetearen NBEren adierazpenaren gakoak Gazan
Palestina Gosea Nbe Nazio Batuen Erakundea Israel Ekialde Hurbila Munduko albisteak Gazako Zerrenda

