Katrina: 20 años de uno de los huracanes más mortíferos de EEUU

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Katrina: 20 urte AEBko hurakanik hilgarrienetako batetik
EITB

EITB

Última actualización

Hace dos décadas que el huracán Katrina golpeó el sureste de EEUU dejando 2.000 muertos y miles de millones de dólares de pérdidas materiales, al atravesar varios países durante ocho días. La ciudad de New Orleans quedó devastada. 

 

Desastres naturales Víctimas de desastres naturales Estados Unidos Huracanes Internacional

