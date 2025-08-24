Katrina: 20 urte AEBko hurakanik hilgarrienetako batetik
Bi hamarkada dira Katrina hurakanak AEBko hego-ekialdea jo zuenetik. 2.000 hildako eta milaka milioi dolarretako galera materialak utzi zituen zortzi egunez hainbat herrialde zeharkatzean. New Orleansen eragin zuen sarraskirik handiena.
Zortzi palestinar gosez hil dira Gazan, eskasiak markatutako beste egun batean
Horiek ere zenbatuta, 289 dira urritik desnutrizioak eta ur faltak eragindako hildakoak, 115 haur tartean.
Ukrainak bake seguru eta justua aldarrikatu du Independentziaren Eguneko mezuan
"Munduko bigarren armadarik onenari" aurre egin izana txalotu du Zelenskik, eta EBk eta Trumpek ere zoriondu egin dute.
Su-eten proposamena onartzeko eskatu diote bahituen senideek Netanyahuri
Gazako Zerrendan bahituta dauden israeldarren senideek deituta, manifestazio jendetsua egin dute berriro Benjamin Netanyahu lehen ministroaren aurka, eta Hamasek ontzat eman duen su-etenerako akordioa onartzeko eskatu diote.
Hawaiiko Kilauea sumendia berriro esnatu da
Hawaiiko Kilauea sumendiaren erupzioak kezka piztu du, laba jaurtitzen hasi baita berriro. Labak altuera handia hartu du eta gailurreko kraterraren sekzio batean zabaldu da. Abendutik izandako 31. erupzioa da honakoa, eta Kilauea munduko sumendi aktiboenetako bat bihurtu da horrela.
Israelek bonbardaketekin jarraitu du, NBEri entzungor eginez
Bonbardaketek Zerrenda jotzen jarraitzen dute, ospitaleak gainezka dauden bitartean, eta guztia, ONUk gosete egoera deklaratu ostean.
Mugarik Gabeko Medikuak: "Gazako pazienteak hezur eta azal ziren, bereziki haurrak"
Raul Incertis gobernuz kanpoko erakundeko mediku anestesista Gazatik itzuli berri da, eta bertan bizi duten egoera salatu du; izan ere, zentro medikoetan "zauritutako zibil asko jasotzen zituzten, bereziki emakumeak eta haurrak, janaria hartzen ari zirela tirokatuak". Medikuak esan du Israelek ezinezko egin duela Gazan bizitzea, eremu "postapokaliptiko" bihurtu duelako.
Txinan gero eta komunitate gehiago daude emakumeentzat bakarrik
Txinan goraldian daude elkarrekin bizitzea erabakitzen duten emakumeen komunitateak, familia tradizional bat eraiki beharrean. Beren burua zaintzeko libre bizitzea aldarrikatzen dute emakume horiek.
Kanadak AEBren aurka errepresalia gisa ezarritako muga-zergen zati bat kenduko du, Trumpekin akordioa errazteko
Gaia gertutik jarraitzen duten iturrien arabera, Carneyk % 25eko zergak kenduko ditu AEBk, Mexikok eta Kanadak sinatutako USMCA merkataritza libreko hiruko akordioaren estandarrak betetzen dituzten Estatu Batuetako merkantzientzat. Hala ere, Ottawak % 25eko muga-zergak mantenduko ditu altzairu eta aluminioarentzat, baita autoentzat ere.
Nord Stream gasbidearen sabotajeagatik Italian atxilotutako ukrainarrak Alemaniara estraditatzea errefusatu du
Gainera, akusatuak ukatu egin ditu Alemaniako justiziak egozten dizkion delituak.