Katrina: 20 urte AEBko hurakanik hilgarrienetako batetik

18:00 - 20:00
EITB

Bi hamarkada dira Katrina hurakanak AEBko hego-ekialdea jo zuenetik. 2.000 hildako eta milaka milioi dolarretako galera materialak utzi zituen zortzi egunez hainbat herrialde zeharkatzean. New Orleansen eragin zuen sarraskirik handiena. 

 

