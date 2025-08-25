Reino Unido
El barrio londinense de Notting Hill se inunda de música y color para celebrar su carnaval anual

Carnaval de Notting Hill
18:00 - 20:00
Carnaval de Notting Hill. Foto: EFE.
Euskaraz irakurri: Londresko Notting Hill auzoa musikaz eta kolorez bete da bere urteroko inauteria ospatzeko

Bandas con música afrocaribeña y carrozas de múltiples colores han desfilado por las calles del barrio londinense de Notting Hill, donde miles de personas se han congregado para disfrutar del carnaval en una jornada festiva en el Reino Unido.

Londres Reino Unido Carnavales Internacional

