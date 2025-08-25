Erresuma Batua
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Londresko Notting Hill auzoa musikaz eta kolorez bete da bere urteroko inauteria ospatzeko

Carnaval de Notting Hill
18:00 - 20:00
Notting Hill-eko inauteria. Argazkia: EFE.

Azken eguneratzea

Musika afrokaribarra eta kolore askotako karrozak protagonistak izan dira gaur Londresko Notting Hill auzoan. Erresuma Batuan jai-eguna da gaur eta milaka pertsona hurbildu dira inauteriez gozatzeko.

Londres Erresuma Batua Inauteriak Munduko albisteak

Nazioarteari buruzko albiste gehiago

Gehiago kargatu