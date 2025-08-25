Londresko Notting Hill auzoa musikaz eta kolorez bete da bere urteroko inauteria ospatzeko
Musika afrokaribarra eta kolore askotako karrozak protagonistak izan dira gaur Londresko Notting Hill auzoan. Erresuma Batuan jai-eguna da gaur eta milaka pertsona hurbildu dira inauteriez gozatzeko.
Gazan izandako kazetarien hilketen aurrean, justizia eskatu du NBEk
Gutxienez 245 kazetari palestinar hil dituzte Gazan 2023ko urriaren 7an gerra hasi zenetik, bertako Gobernuaren arabera.
Bayrouk hordagoa bota du bere Gobernua erorarazi lezakeen konfiantza mozio batekin
Frantziar estatuan, urte politikoaren hasiera malkartsu dator, bereziki aurrekontuei lotuta. François Bayru lehen ministroak 40.000 milioi euroko murrizketak iragarri zituen 2026ko kontuetarako, eta lurrikara eragin. Gauzak horrela, gaur jakinarazi du konfiantza galdea egingo duela asanblea nazionalean irailaren 8an.
Mikel Ayestaran: “Gosete-larrialdia deklaratzeak ez du egoera lasaitu, tankeak eta hegazkinak etengabe ari dira lanean”
EITBk Ekialde Hurbilean duen berriemaleak kontatu duenez, Israelek Gaza osoa bereganatzeko asmoekin jarraitzen du. Gaza hiriburutik kanporatu nahi dituen herritarrak hegoaldera bidali nahi ditu, Nasser ospitalea dagoen ingurura. Alabaina, inguru horretan erasoek ez dute etenik. Gaur, abuztuak 25, 20 lagun hil ditu, tartean, 5 kazetari.
Gutxienez 20 pertsona hil dira, tartean bost kazetari, Israelek Gazako Nasser ospitaleari egindako erasoan
Erasoetako batek hildakoak eta zaurituak erreskatatzera zihoazen anbulantziak jo ditu. Halaber, Israelgo Armadak seigarren kazetari bat hil du Al Mayasi inguruan, Gazako hegoaldean.
Israelgo Armadaren buruak su-eten akordioa "berehala onartzeko" eskatu dio Netanyahuri
Zamirrek uste du Gaza hiriko operazioak arriskuan jartzen dituela bizirik omen dauden 20 bahituak, eta bahituen senideen aldarrikapenarekin bat egiten du.
Zortzi palestinar gosez hil dira Gazan, eskasiak markatutako beste egun batean
Horiek ere zenbatuta, 289 dira urritik desnutrizioak eta ur faltak eragindako hildakoak, 115 haur tartean. Gainera, gutxienez 45 pertsona hil dira azken orduetan Israelek egindako erasoetan.
Katrina: 20 urte AEBko hurakanik hilgarrienetako batetik
Bi hamarkada dira Katrina hurakanak AEBko hego-ekialdea jo zuenetik. 2.000 hildako eta milaka milioi dolarretako galera materialak utzi zituen zortzi egunez hainbat herrialde zeharkatzean. New Orleansen eragin zuen sarraskirik handiena.
Ukrainak bake seguru eta justua aldarrikatu du Independentziaren Eguneko mezuan
"Munduko bigarren armadarik onenari" aurre egin izana txalotu du Zelenskik, eta EBk eta Trumpek ere zoriondu egin dute.
Su-eten proposamena onartzeko eskatu diote bahituen senideek Netanyahuri
Gazako Zerrendan bahituta dauden israeldarren senideek deituta, manifestazio jendetsua egin dute berriro Benjamin Netanyahu lehen ministroaren aurka, eta Hamasek ontzat eman duen su-etenerako akordioa onartzeko eskatu diote.