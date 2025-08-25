Ocupación israelí
La ONU pide al mundo reclamar justicia tras el nuevo asesinato de periodistas en Gaza

Al menos 245 periodistas palestinos han sido asesinados en Gaza desde el comienzo de la guerra el 7 de octubre de 2023, según el Gobierno gazatí.
Israel ha atacado este lunes el hospital Nasser, matando a al menos 20 personas. Foto: EFE
La ONU ha dicho este lunes que el nuevo asesinato de un grupo de periodistas que trabajaban en Gaza, como consecuencia del bombardeo de un hospital por parte del Ejército israelí, debe impulsar al mundo a actuar y exigir rendición de cuentas y justicia.

"El asesinato de periodistas en Gaza debería conmocionar al mundo, pero no para dejarlo en un silencio atónito, sino para impulsarlo a actuar, exigiendo rendición de cuentas y justicia", ha reaccionado la portavoz de la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Ravina Shamdasani.

Ha recordado que en una situación de guerra y hambruna como la que sufre el territorio palestino, las autoridades israelíes niegan desde el inicio del conflicto la entrada de cualquier periodista extranjero.

Al menos 245 periodistas palestinos han sido asesinados en Gaza desde el comienzo de la guerra el 7 de octubre de 2023, según el Gobierno gazatí.

No se conoce ninguna investigación o sanción que Israel haya impuesto por alguno de los crímenes contra periodistas palestinos.

"Estos periodistas son los ojos y los oídos de la comunidad internacional, y deben ser protegidos. Sus asesinatos, y los de innumerables civiles, deben ser investigados de forma independiente y rápida", ha señalado Shamdasani.

Al menos tres de los cinco periodistas asesinados este lunes por Israel en el bombardeo al hospital Nasser trabajaban para medios internacionales, y en el momento de su muerte estaban cubriendo el bombardeo israelí contra un hospital en Gaza.

Asimismo, el Ejército israelí ha matado a un sexto periodista por un disparo en la zona de Al Mayasi, al sur de Gaza.

