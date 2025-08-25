Israelen okupazioa
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Gazan kazetarien hilketengatik justizia eskatu du NBEk

Gutxienez 245 kazetari palestinar hil dituzte Gazan 2023ko urriaren 7an gerra hasi zenetik, bertako Gobernuaren arabera.

Israelek Nasser ospitaleari eraso egin dio astelehen honetan, eta gutxienez 20 pertsona hil ditu. Argazkia: EFE
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Gazan lanean ari zen kazetari talde bat hil du astelehen honetan Israelgo Armadak, ospitale bat bonbardatuta. Horren aurrean, NBEk justizia eskatu du.

"Gazako kazetarien hilketak mundua hunkitu beharko luke, baina ez isiltasun harrituan uzteko, baizik eta jokatzera bultzatzeko, kontuak ematea eta justizia exijituz", erantzun du Ravina Shamdasani Nazio Batuen Giza Eskubideen Bulegoko bozeramaileak.

Gogoratu duenez, lurralde palestinarra gerra eta gosete egoera betean dago, eta Israelgo agintariek inbasioaren hasieratik ukatzen dute atzerriko edozein kazetariren sarrera.

Gutxienez 245 kazetari palestinar hil dituzte Gazan 2023ko urriaren 7an gerra hasi zenetik, Gazako Gobernuaren arabera.

Hala eta guztiz ere, ez da ezagutzen Israelek kazetari palestinarren aurkako krimenengatik ikerketarik zabaldu edo zigorrik ezarri duenik.

"Kazetari horiek nazioartearen begiak eta belarriak dira, eta babestu egin behar dira. Haien hilketak, eta ezin ahaztu zibilenak, modu independente eta azkarrean ikertu behar dira", adierazi du Shamdasanik.

Israelek Nasser ospitalearen aurkako bonbardaketan hil dituen bost kazetarietatik hiru gutxienez nazioarteko hedabideentzat ari ziren lanean, eta Israelek Gazako ospitale baten aurka egindako bonbardaketa estaltzen ari ziren.

Halaber, Israelgo Armadak seigarren kazetari bat hil du astelehen honetan Al Mayasi inguruan, Gazako hegoaldean.

Gutxienez 14 pertsona hil dira Israelek Gazako Nasser ospitaleari egindako erasoan, tartean 4 kazetari
Gazako Zerrenda Palestina Nbe Nazio Batuen Erakundea Israel Munduko albisteak

Nazioarteari buruzko albiste gehiago

Gehiago kargatu