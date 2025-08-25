Gutxienez 14 pertsona hil dira, tartean lau kazetari, Israelek Gazako Nasser ospitaleari egindako erasoan
Erasoetako batek hildakoak eta zaurituak erreskatatzera zihoazen anbulantziak jo ditu.
Gutxienez 14 pertsona —tartean, 4 kazetari— hil dira astelehen honetan Israelek Nasser ospitalearen (Gaza hegoaldean) kontra egindako erasoan, osasun zentro horren eta Gazako Osasun Ministerioaren azken datuen arabera.
Gainera, gutxienez Defentsa Zibileko erreskatatzaile bat, Imad Abdul Hakim al-Shaer suhiltzailea, hil da erasoan, eta zazpi pertsona gehiago zauritu dira.
Hossam Al Masri, Reuters albiste agentziarako independente gisa lan egiten zuena; Mohamed Salama, Al Jazeera telebista kateko kameraria; Mariam Abu Daqqa, nazioarteko albiste agentzietarako eta telebistetarako independente gisa lan egiten zuena; eta Moaz Abu Taha, AEBko NBC telebista kateko kazetaria, dira hildako kazetariak.
Gazako Gobernuaren azken datuen arabera, Israelek gutxienez 244 kazetari hil ditu 2023ko urrian erasoaldia hasi zuenetik.
Reutersek dio, gainera, beste argazkilari bat, Hatem Khaled, zauritu dela.
"Lehen erasoaren helburua Nasser Osasun Zentroko laugarren solairua izan da, eta bigarrena, zaurituak eta hildakoak erreskatatzera joan diren anbulantziak", Gazako Osasun Ministerioak jakitera eman duenez.
Israelgo Armadak adierazi du gertatutakoa ikertzen ari dela.
Drone israeldarrak erasotako puntua, sute-eskailera bateko azken eskailera-burua, nazioarteko hedabideetako kazetariek erabiltzen zuten zuzeneko emankizunak egiteko, EFE agentziak kazetarien lankideak aipatuta jakitera eman duenez.
Kazetariak bertara joaten ziren Khan Junis herriaren ekialdera ikuspegi ona izateko eta Interneteko eta argindar konexioa onak zirelako bertan.
Nasser ospitalea "eremu gorritzat" jotzen du Israelek, eta, beraz, Gazako leku arriskutsuenetako bat da kazetarientzat.
Eraildako lau kazetariak kanpin-dendetan bizi ziren, eta elkarrekin egoten ziren segurtasun handiagoz lan egiteko.
Abuztuaren 10ean, Israelek beste sei kazetari hil zituen Al Shifa ospitalearen (iparraldea) ondoan bizi ziren dendaren aurka egindako beste eraso batean, horietako bost Al Jazeerako langileak.
Maiatzean, Mugarik Gabeko Erreportariek Nazioarteko Zigor Gorteari eskatu zioten kazetari palestinarrak biktima gisa agertzeko, eta ez soilik lekuko gisa, Gazako Zerrendaren aurkako erasoaldian Israelek gerra krimenak egin dituen ala ez argitzeko.
Nazioarteko komunitateari buruzko albiste gehiago
Israelgo Armadako buruak su-eten akordioa "berehala onartzeko" eskatu dio Netanyahuri
Zamirrek uste du Gaza hiriko operazioak arriskuan jartzen dituela bizirik jarraitzen dutela uste duten 20 bahituak, eta bahituen senideen aldarrikapenarekin bat egiten du.
Zortzi palestinar gosez hil dira Gazan, eskasiak markatutako beste egun batean
Horiek ere zenbatuta, 289 dira urritik desnutrizioak eta ur faltak eragindako hildakoak, 115 haur tartean. Gainera, gutxienez 45 pertsona hil dira azken orduetan Israelek egindako erasoetan.
Katrina: 20 urte AEBko hurakanik hilgarrienetako batetik
Bi hamarkada dira Katrina hurakanak AEBko hego-ekialdea jo zuenetik. 2.000 hildako eta milaka milioi dolarretako galera materialak utzi zituen zortzi egunez hainbat herrialde zeharkatzean. New Orleansen eragin zuen sarraskirik handiena.
Ukrainak bake seguru eta justua aldarrikatu du Independentziaren Eguneko mezuan
"Munduko bigarren armadarik onenari" aurre egin izana txalotu du Zelenskik, eta EBk eta Trumpek ere zoriondu egin dute.
Su-eten proposamena onartzeko eskatu diote bahituen senideek Netanyahuri
Gazako Zerrendan bahituta dauden israeldarren senideek deituta, manifestazio jendetsua egin dute berriro Benjamin Netanyahu lehen ministroaren aurka, eta Hamasek ontzat eman duen su-etenerako akordioa onartzeko eskatu diote.
Hawaiiko Kilauea sumendia berriro esnatu da
Hawaiiko Kilauea sumendiaren erupzioak kezka piztu du, laba jaurtitzen hasi baita berriro. Labak altuera handia hartu du eta gailurreko kraterraren sekzio batean zabaldu da. Abendutik izandako 31. erupzioa da honakoa, eta Kilauea munduko sumendi aktiboenetako bat bihurtu da horrela.
Israelek bonbardaketekin jarraitu du, NBEri entzungor eginez
Bonbardaketek Zerrenda jotzen jarraitzen dute, ospitaleak gainezka dauden bitartean, eta guztia, ONUk gosete egoera deklaratu ostean.
Mugarik Gabeko Medikuak: "Gazako pazienteak hezur eta azal ziren, bereziki haurrak"
Raul Incertis gobernuz kanpoko erakundeko mediku anestesista Gazatik itzuli berri da, eta bertan bizi duten egoera salatu du; izan ere, zentro medikoetan "zauritutako zibil asko jasotzen zituzten, bereziki emakumeak eta haurrak, janaria hartzen ari zirela tirokatuak". Medikuak esan du Israelek ezinezko egin duela Gazan bizitzea, eremu "postapokaliptiko" bihurtu duelako.
Txinan gero eta komunitate gehiago daude emakumeentzat bakarrik
Txinan goraldian daude elkarrekin bizitzea erabakitzen duten emakumeen komunitateak, familia tradizional bat eraiki beharrean. Beren burua zaintzeko libre bizitzea aldarrikatzen dute emakume horiek.