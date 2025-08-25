GERRA GAZAN
Gutxienez 14 pertsona hil dira, tartean lau kazetari, Israelek Gazako Nasser ospitaleari egindako erasoan

Erasoetako batek hildakoak eta zaurituak erreskatatzera zihoazen anbulantziak jo ditu.

18:00 - 20:00

Israelen erasoa, Gazan. Argazkia: EFE

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Gutxienez 14 pertsona —tartean, 4 kazetari— hil dira astelehen honetan Israelek Nasser ospitalearen (Gaza hegoaldean) kontra egindako erasoan, osasun zentro horren eta Gazako Osasun Ministerioaren azken datuen arabera.

Gainera, gutxienez Defentsa Zibileko erreskatatzaile bat, Imad Abdul Hakim al-Shaer suhiltzailea, hil da erasoan, eta zazpi pertsona gehiago zauritu dira.

Hossam Al Masri, Reuters albiste agentziarako independente gisa lan egiten zuena; Mohamed Salama, Al Jazeera telebista kateko kameraria; Mariam Abu Daqqa, nazioarteko albiste agentzietarako eta telebistetarako independente gisa lan egiten zuena; eta Moaz Abu Taha, AEBko NBC telebista kateko kazetaria, dira hildako kazetariak.

Gazako Gobernuaren azken datuen arabera, Israelek gutxienez 244 kazetari hil ditu 2023ko urrian erasoaldia hasi zuenetik.

Reutersek dio, gainera, beste argazkilari bat, Hatem Khaled, zauritu dela.

"Lehen erasoaren helburua Nasser Osasun Zentroko laugarren solairua izan da, eta bigarrena, zaurituak eta hildakoak erreskatatzera joan diren anbulantziak", Gazako Osasun Ministerioak jakitera eman duenez.

Israelgo Armadak adierazi du gertatutakoa ikertzen ari dela.

Drone israeldarrak erasotako puntua, sute-eskailera bateko azken eskailera-burua, nazioarteko hedabideetako kazetariek erabiltzen zuten zuzeneko emankizunak egiteko, EFE agentziak kazetarien lankideak aipatuta jakitera eman duenez.

Kazetariak bertara joaten ziren Khan Junis herriaren ekialdera ikuspegi ona izateko eta Interneteko eta argindar konexioa onak zirelako bertan.

Nasser ospitalea "eremu gorritzat" jotzen du Israelek, eta, beraz,  Gazako leku arriskutsuenetako bat da kazetarientzat.

Eraildako lau kazetariak kanpin-dendetan bizi ziren, eta elkarrekin egoten ziren segurtasun handiagoz lan egiteko.

Abuztuaren 10ean, Israelek beste sei kazetari hil zituen Al Shifa ospitalearen (iparraldea) ondoan bizi ziren dendaren aurka egindako beste eraso batean, horietako bost Al Jazeerako langileak.

Maiatzean, Mugarik Gabeko Erreportariek Nazioarteko Zigor Gorteari eskatu zioten kazetari palestinarrak biktima gisa agertzeko, eta ez soilik lekuko gisa, Gazako Zerrendaren aurkako erasoaldian Israelek gerra krimenak egin dituen ala ez argitzeko.

