Zortzi palestinar gosez hil dira Gazan, eskasiak markatutako beste egun batean

Horiek ere zenbatuta, 289 dira urritik desnutrizioak eta ur faltak eragindako hildakoak, 115 haur tartean.

Desplazados de Gaza esperando para recibir alimentos por la hambruna

Gazatarrak, laguntza humanitarioa jasotzeko postu batean. Argazkia: Europa Press.

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Zortzi palestinar hil dira larunbatean Gazan ur eta elikagai faltagatik, ume bat tartean, Osasun Ministerioak igande honetan aditzera eman duenez. Ostiralean, berriz, zortzi pertsona hil ziren goseak jota, bi haur tartean.

2023ko urrian Israelen erasoaldia hasi zenetik, 289 pertsona hil dira goseak jota. Gainera, egoera are larriagoa da azken hilabeteetan, Israelek ezarritako blokeoak oinarrizko horniduren sarrera mugatu baitu.

Nazio Batuen Erakundeak ofizialki adierazi zuen ostiralean gosete egoera dagoela lurraldean, eta ohartarazi zuen hiru haurretik batek desnutrizio larria duela. Bestalde, erakundeek ohartarazi dute krisia hedatzen ari dela eta laguntza jasotzeko aukerek kaotikoak eta arriskutsuak izaten jarraitzen dutela.

Erasoak Gazan

Gutxienez zortzi pertsona hil dira igande goizaldean Israelek Gazan egindako azken erasoetan, erdiak laguntza humanitarioa jaso nahian ari zirenean.

Datu ofizialen arabera, 62.600 palestinar baino gehiago hil dira gerra hasi zenetik. Hala ere, Palestinako agintariek ohartarazi dutenez, biktima gehiago daude bonbardaketek utzitako hondakinen azpian ere.

Larunbateko biktimak

Larunbata izan zen Israelen erasoaldiaren egunik okerrenetako bat; izan ere, gutxienez 64 pertsona hil ziren Gazako Zerrenda osoan. Horien artean, 19 pertsona elikagaiak banatzeko zain zeuden muturreko eskasia batean, eta 17 lagun hil ziren Khan Yunisen, kanpin-denden aurkako bonbardaketa batean, 6 hilabete eta 13 urte bitarteko sei haur tartean.

Palestina Gosea Nbe Nazio Batuen Erakundea Umeak Israel Ekialde Hurbila Munduko albisteak Gazako Zerrenda

